Ülkemizde 81 il bulunmaktadır. Ülkemizde bulunan bütün illere ait plaka kodları bulunur Bu plaka kodları araçların hangi illere kayıtlı olduklarını göstermektedir. Bunlardan birisi de 08 numaralı plaka kodudur. 08 plaka nerenin? 08 plaka kodu hangi il? İşte bu soruların yanıtıyla birlikte ait olduğu il hakkında detaylar.
Araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 08 nerenin plakası? 08 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
08 plaka nerenin? 08 araç plaka kodu hangi ilin?
08 plaka Artvin iline aittir. Plaka kodu 08 olan araçlar, Artvin iline kayıtlı demektir. Artvin iline bağlı 9 ilçe ve 9 belediye bulunur. Bu 9 belediyeye bağlı 39 mahalle ve 320 köy vardır.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Artvin, Türkiye ve Gürcistan’ın sınır şehridir. Artvin ili valisi Yılmaz Doruk’tur. Artvin engebeli yüzeylere sahiptir. Artvin ilindeki en önemli akarsu Çoruh Nehridir. Artvin’in simgesi boğadır. Artvin ilindeki toprakların yarısından fazlası ormanlık alandır. Artvin ilinin rakımı 345 kilometredir.
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08 Plaka Koduna Sahip Artvin’in Nüfusu
08 Plaka Kodu olan Artvin Hangi Bölgede? Coğrafi Özellikleri Nelerdir?
Plakası 08 olan Artvin’in Tarım Ürünleri
08 Plakaya Sahip Artvin’de Gezilecek Yerler
- ARTVİN CAM TERAS:Türkiye’nin en yüksek cam terasıdır. Hatila Deresi’nin yaklaşık 220 metre yüksekliğinde yer alır.
- BORÇKA KARAGÖL TABİAT PARKI:Tabiat parkında birçok bitki türü vardır. Göl üzerindeki iskele bulunur. Ayrıca gölde kano etkinlikleri yapılıyor.
- KOPMUŞ PLAJI:Yaz mevsiminde özellikle çok kalabalıklaşan bir plajdır. Kopmuş Plajı’nın denizinde çakıllar vardır fakat deniz suyu çok temizdir. Bu plaj Hopa’da yer alır.
- ATABARI KAYAK MERKEZİ:Şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan bu kayak merkezinde kişiler kış mevsiminde kayak etkinlikleri yapıyorlar. Aynı zamanda kar motorları ve snow tracklarla gezi yapılıyor. Atabarı kayak merkezi uzunluğu 800 metredir ve bir lifte sahiptir.
08 Plakalı Artvin’in Telefon Kodu
Plakası 08 olan Artvin’in Posta Kodu Detayları
- Ardanuç için posta kodu08300
- Arhavi için posta kodu 08200
- Artvin Merkez için posta kodu 08000
- Borçka için posta kodu 08400
- Hopa için posta kodu 08600
- Murgul(göktaş) için posta kodu 08500
- Şavşat için posta kodu 08790
- Yusufeli için posta kodu 08890
Artvin’in İlçeleri
- Artvin (il merkezi)
- Ardanuç
- Arhavi
- Borçka
- Hopa
- Kemalpaşa
- Murgul
- Şavşat
- Yusufeli
- Kırmızı plakalar olarak tabir edilen protokol plakaları kırmızı üzerine kabartmalı altın renkli yazılı olan plakalardır. Konuyla ilgili detaylar için “” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.