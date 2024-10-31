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Bingöl İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Bingöl İlçe ve Mahalle Posta Kodları

Bingöl İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları- Bingöl İlçe ve Mahalle Posta Kodları

15:4331/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
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Bingöl posta kodu
Bingöl posta kodu

Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Bingöl'ün de posta kodu bulunmaktadır. 8 ilçeye sahip olan Bingöl tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Bingöl'ün çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Bingöl'ün posta kodu kaçtır? Bingöl'ün il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.

Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 8 ilçeye sahip Bingöl'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Bingöl'ün ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Bingöl ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Bingöl'ün posta kodu kaçtır?

Bingöl Posta Kodu 12000'dir.

Bingöl İlçe ve Mahalle Posta Kodları

İlçe Posta Kodu

Adaklı 12300

Genç 12400

Karlıova 12500

Kiğı 12600

Merkez 12000

Solhan 12700

Yayladere 12800

Yedisu 12900



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