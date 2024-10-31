Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Bingöl'ün de posta kodu bulunmaktadır. 8 ilçeye sahip olan Bingöl tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Bingöl'ün çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Bingöl'ün posta kodu kaçtır? Bingöl'ün il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 8 ilçeye sahip Bingöl'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Bingöl'ün ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Bingöl ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Bingöl'ün posta kodu kaçtır?
Bingöl Posta Kodu 12000'dir.
Bingöl İlçe ve Mahalle Posta Kodları
İlçe Posta Kodu
Adaklı 12300
Genç 12400
Karlıova 12500
Kiğı 12600
Merkez 12000
Solhan 12700
Yayladere 12800
Yedisu 12900