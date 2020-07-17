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Gündem İstanbulda suya yüzde 12,6lık zammı Oda TV indirim olarak duyurdu
İSTANBUL

İstanbul'da suya yüzde 12,6'lık zammı Oda TV 'indirim' olarak duyurdu

İBB Meclisi İSKİ Genel Müdürlüğü Temmuz ayı Genel Kurulunda yüzde 12.6 oranındaki su zammı teklifi kabul edildi. Oda TV, su zammını 'İstanbul'da su faturalarında indirim' haberiyle verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB suya yüzde 12.6 oranında zam yaptı.
İBB suya yüzde 12.6 oranında zam yaptı.

İSKİ Genel Kurulu olarak toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, pandemi kuralları çerçevesinde Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda "Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği" ve "2020 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifi de konuşuldu.

  • İSKİ'nin İstanbul'da suya yapmak istediği yüzde 35'lik zam teklifi AK Parti ve MHP'li Meclis Üyeleri tarafından reddedildi. Yüzde 35'lik su zammının yerine Türkiye'de ortalama enflasyon değeri baz alınarak yüzde 12,6'lık teklif edilerek kabul edildi. Teklif mecliste kabul edildi.

İstanbul'da suya yüzde 12,6 zam yapıldı
EKONOMİ
İstanbul'da suya yüzde 12,6 zam yapıldı

ZAM DEĞİL İNDİRİM GELMİŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun İSKİ faturalarında 'bakım bedeli'nin kalkması nedeniyle zammın faturalara yansımadığını, aksine indirim geldiğini söyledi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan zammın 'bakım bedeli'nin kalkması nedeniyle İSKİ faturalarına yansımadığını, tam tersine suya indirim geldiğini belirtti.

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Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İSKİ faturalarında “bakım bedeli” kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir. Aksine, hanelerin %66’sı 10 metreküp su kullanmaktadır ve bu gruba suda indirim gelmiştir. Enflasyona göre diğer hanelerdeki artış da çok düşüktür.”

Oda TV bu açıklamanın ardından 'İstanbul'da su faturalarında indirim' haberi yayınladı.

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