İstanbul'da suya yüzde 12,6'lık zammı Oda TV 'indirim' olarak duyurdu

İSKİ Genel Kurulu olarak toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, pandemi kuralları çerçevesinde Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulu'nda "Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği" ve "2020 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifeleri" teklifi de konuşuldu.

İSKİ'nin İstanbul'da suya yapmak istediği yüzde 35'lik zam teklifi AK Parti ve MHP'li Meclis Üyeleri tarafından reddedildi. Yüzde 35'lik su zammının yerine Türkiye'de ortalama enflasyon değeri baz alınarak yüzde 12,6'lık teklif edilerek kabul edildi. Teklif mecliste kabul edildi.

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ZAM DEĞİL İNDİRİM GELMİŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun İSKİ faturalarında 'bakım bedeli'nin kalkması nedeniyle zammın faturalara yansımadığını, aksine indirim geldiğini söyledi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yapılan zammın 'bakım bedeli'nin kalkması nedeniyle İSKİ faturalarına yansımadığını, tam tersine suya indirim geldiğini belirtti.

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Değerli İstanbullular;



İSKİ faturalarında “bakım bedeli” kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir. Aksine, hanelerin %66’sı 10 metreküp su kullanmaktadır ve bu gruba suda indirim gelmiştir. Enflasyona göre diğer hanelerdeki artış da çok düşüktür. pic.twitter.com/UuUccfGWRy — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) July 16, 2020

Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İSKİ faturalarında “bakım bedeli” kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir. Aksine, hanelerin %66’sı 10 metreküp su kullanmaktadır ve bu gruba suda indirim gelmiştir. Enflasyona göre diğer hanelerdeki artış da çok düşüktür.”

Oda TV bu açıklamanın ardından 'İstanbul'da su faturalarında indirim' haberi yayınladı.

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OYNAT 00:00 İBB yönetiminin yüzde 35'lik su zammı teklifi reddedildi: İstanbul'da suya yüzde 12,6 zam yapıldı İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam yapıldı. Zamlı tarife, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB yönetiminin teklif ettiği %35'lik su zammını AK Parti ve MHP grupları olarak kabul etmediklerini belirterek, 'Biz bu su zammını istemezdik ancak İSKİ'nin istediği zamma alternatif olarak Türkiye enflasyon ortalaması olan %12,5'lik zammı sunduk' ifadelerini kulllandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:59 İBB 'üç hafta içinde düzelecek' dedi: Haliç daha da siyaha büründü Mavi sularının siyaha bürünmüş hali daha önce de görüntülenerek bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Haliç, günler sonra yeniden görüntülendi. Yeniden çekilen görüntülerde Haliç'in mavi sularının daha da siyaha büründüğü görüldü. İBB yetkilileri ise durumun yağmur sularından ve 'alg'lerden oluştuğunu iddia ederek 3 hafta içerisinde normale döneceğini belirtmişti. Aradan 3 hafta geçmesine rağmen Haliç'in sularının daha da siyaha bürünmesi vatandaşları isyan ettirdi. BiP'te paylaş

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