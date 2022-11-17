Gündem İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
POLİTİKA

İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir, tutuklanma talebiyle sevk edildi.

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İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
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İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır, emniyetteki ifadesinde, 2017 yılında tanıştığı terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG üyesi erkek arkadaşı aracılığıyla örgütle tanıştığını anlattı.

Terörist Albashır'ın, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç’te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus’a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.’nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dediği öğrenildi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir, tutuklanma talebiyle sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İstiklal Caddesi'nde pazar günü 16.20'de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın banka bırakılan bir pakette gerçekleştiği ve terör kapsamlı olduğu tespit edildi.

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