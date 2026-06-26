İstinaf CHP için yapılan olağanüstü kurultay talebini reddetti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'tedbir kararı' gerekçesiyle olağanüstü kurultay kapısını kapatmasının ardından mahkemeye yapılan 'kararın açıklanması' başvurusu reddedildi. Mahkeme, hükümde bir belirsizlik bulunmadığını ve başvuruyu yapan kişinin davanın tarafı olmadığını bildirdi.
CHP'de bitmek bilmeyen koltuk meselesi.
İstinaf kararını verdi
Bu açıklamaların ardından parti içindeki belirsizliği gidermek amacıyla Tülin Apak tarafından konu, mutlak butlan kararını veren mahkemeye taşındı.
'Tedbir kararında kurultay yasağı yok'
Tülin Apak, mahkemeye sunduğu tavzih (açıklama) dilekçesinde, Kılıçdaroğlu yönetiminin iddialarının aksine, mevcut tedbir kararında CHP'nin yeni bir olağan veya olağanüstü genel kurul yapmasını yasaklayan açık bir hüküm bulunmadığını belirtti.
Tedbir kararının yeni yönetimin seçimle belirlenmesini engellemediğini savunan Apak, ayrıca mevcut kayyum heyetinin parti içinde görevden alma veya ihraç kararı verme yetkisinin olup olmadığı konusunda da büyük bir gri alan olduğunu vurgulayarak mahkemeden resmi bir açıklama talep etti.
Mahkeme 'taraf değilsin' dedi
Başvuruyu değerlendiren mahkeme heyeti, muhalif kanadın hamlesini reddetti.
Ancak bu ret kararı, kamuoyunda farklı şekillerde yorumlandı.
Karar, "Mahkeme onayladı, kurultay kesinlikle yapılamaz" şeklinde servis edilirken mahkemenin resmi gerekçesi, başka bir gerçeği ortaya koydu.
Mahkeme heyeti, reddetme gerekçesinde doğrudan kurultay yasağına atıf yapmak yerine, "Verilen kararda açıklama yapılmasını gerektirecek bir belirsizlik bulunmamaktadır. Ayrıca başvuruyu yapan Tülin Apak'ın bu dosyada taraf sıfatı da bulunmamaktadır." hükmünü kurdu.
Bu kararın ardından olağanüstü kurultay isteyen isimlerin, 29 Haziran Pazartesi günü başka adımlarda bulunacağı öne sürüldü.
"Mahkeme esastan değil usulden reddediyor"
Özgür Özel'in kurmay ekibinde yer alan Murat Emir, mahkemenin yanıtının bu şekilde sunulmasının çarpıtma olduğunu belirtti.
Murat Emir şu ifadeleri kullandı: