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İsveç’e komisyon rötarı

TBMM Dışişleri Komisyonunda, görüşülmeye başlanan İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin ertelenmesi kararlaştırıldı.

Uğur Duyan
04:00 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:49 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Fuat Oktay.

Fuat Oktay.

İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne ilişkin teklif, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşüldü. Görüşmelerde, komisyon üyeleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ın yaptığı bilgilendirmeyi yeterli bulmadı. Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç’in terörle mücadele konusundaki yol haritasının komisyona sunulmasını ve milletvekillerinin bilgilendirilmesini talep etti. Akçapar, bu soru için hazırlanmaları gerektiğini bildirdi.

ÖNERİNİN ÇEKİLMESİ İSTENDİ

Oktay, çıkışta İsveç’in Türkiye’ye verdiği taahhütler için “Sadece yasa değiştirmekle olmaz. Teröre finansmanın da kesilmesi lazım. NATO güvenlik şemsiyesi. Henüz endişelerimiz giderilmiş değil” şeklinde konuştu. Komisyonun AK Partili ve İYİ Partili üyeleri de İsveç’in somut kanıtlar sunmadan üyeliğe alınmamasını savundu. İYİ Partili Kürşat Zorlu İsveç’in verdiği sözlerin yerine getirip getirmediğinin somut olarak belirlenmesi gerektiğini belirterek önerinin gündemden çekilmesini istedi. İYİ Partili Bilal Bilici ise İsveç’te Kur’an yakma eylemlerini hatırlatarak NATO üyesi ülkelerin büyükelçilerin Meclis’e gelerek, ‘Bunun neresi ifade özgürlüğü bunu anlatsınlar’ değerlendirmesini yaptı.


Kurtulmuş'tan infaz sistemine yeni düzenleme sinyali: Kamuoyu vicdanı gözetilerek yeniden gözden geçirilmeli
Kurtulmuş'tan infaz sistemine yeni düzenleme sinyali: Kamuoyu vicdanı gözetilerek yeniden gözden geçirilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parti ziyaretleri kapmasında AK Parti'yi ziyaret etti. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, AYM-Yargıtay gerginliğiyle ilgili, "Kurum ve kuruluşların yetkileri bellidir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Ortada 12 Eylül darbe anayasasın getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Bu durum Türkiye'nin yeni anayasanın lazım olduğunu gösteren bir örnektir" dedi. Ogün Samast'n tahliyesiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Mahkemenin verdiği bir karar var. Burada da infaz sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Bütün bunlar yargı sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.


#TBMM
#İsveç
#NATO
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