İsveç’e komisyon rötarı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parti ziyaretleri kapmasında AK Parti'yi ziyaret etti. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, AYM-Yargıtay gerginliğiyle ilgili, "Kurum ve kuruluşların yetkileri bellidir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Ortada 12 Eylül darbe anayasasın getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Bu durum Türkiye'nin yeni anayasanın lazım olduğunu gösteren bir örnektir" dedi. Ogün Samast'n tahliyesiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Mahkemenin verdiği bir karar var. Burada da infaz sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Bütün bunlar yargı sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.