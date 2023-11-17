İsveç’e komisyon rötarı

Fuat Oktay.
İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne ilişkin teklif, TBMM Dışişleri Komisyonu’nda görüşüldü. Görüşmelerde, komisyon üyeleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’ın yaptığı bilgilendirmeyi yeterli bulmadı. Komisyon Başkanı Fuat Oktay, İsveç’in terörle mücadele konusundaki yol haritasının komisyona sunulmasını ve milletvekillerinin bilgilendirilmesini talep etti. Akçapar, bu soru için hazırlanmaları gerektiğini bildirdi.
ÖNERİNİN ÇEKİLMESİ İSTENDİ
Oktay, çıkışta İsveç’in Türkiye’ye verdiği taahhütler için “Sadece yasa değiştirmekle olmaz. Teröre finansmanın da kesilmesi lazım. NATO güvenlik şemsiyesi. Henüz endişelerimiz giderilmiş değil” şeklinde konuştu. Komisyonun AK Partili ve İYİ Partili üyeleri de İsveç’in somut kanıtlar sunmadan üyeliğe alınmamasını savundu. İYİ Partili Kürşat Zorlu İsveç’in verdiği sözlerin yerine getirip getirmediğinin somut olarak belirlenmesi gerektiğini belirterek önerinin gündemden çekilmesini istedi. İYİ Partili Bilal Bilici ise İsveç’te Kur’an yakma eylemlerini hatırlatarak NATO üyesi ülkelerin büyükelçilerin Meclis’e gelerek, ‘Bunun neresi ifade özgürlüğü bunu anlatsınlar’ değerlendirmesini yaptı.