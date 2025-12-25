Yeni Şafak
İsviçre’de hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğretmeni memleketi Diyarbakır’da defnedildi

11:5225/12/2025, Perşembe
Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 ile 5’inci sınıfta öğretmeni olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1960’lı yıllarda öğretmenliğini yaptığı Diyarbakırlı öğretmeni Ergün Sönmez (89) İsviçre’de hayatını kaybetti. Sönmez’in cenazesi, memleketi Ergani ilçesinde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da öğretmenliğini yapan Diyarbakırlı Ergün Sönmez, uzun yıllardır yaşadığı İsviçre’de hayatını kaybetti. Sönmez’in naaşı, memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesine getirildi. Cenaze namazına AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Ergün, aile mezarlığına defnedildi.


Ergün Sönmez, 1960’lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulunda öğretmenlik yapmış ve bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 ile 5’inci sınıfta öğretmeni olmuştu.



