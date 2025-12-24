Her şeyini TSK’ya bağışladı, başına gelmeyen kalmadı: Olmayan bir rahatsızlık uydurdu

Mal varlığını TSK’ya bağış yaptığı dönemde aynı hastaneden "Sağlıklıdır, mal alıp satabilir" ibareli rapor aldığını anlatan öğretmen Vurunbiği, ancak aradan yalnızca bir yıl geçmesine rağmen bu kez aynı hastanenin kendisi için "psikoz" tanısı koyduğunu ve hastaneye yatırılması gerektiğini bildirdiğini söyledi.

Vurunbiği, "Yıllardır sadece tansiyon ilacı kullanıyorum. Psikolojik hiçbir rahatsızlığım yok. Bir yıl içinde hiçbir sağlık sorunu yaşamadım. Buna rağmen ’psikoz’ denilerek hastaneye yatırılmak isteniyorum" diye konuştu.