Zonguldak'ta vekalet iddiası: 21 milyon liralık gayrimenkullerinden oldu! Kış günü barakada yaşıyor

İddiaya göre Aytan, gayrimenkullerini teslim almak üzereyken kendisiyle irtibata geçen bir emlakçı, elindeki villa ve daireye karşılık, henüz inşaatına başlanmamış başka bir projeden 4 adet daire vermeyi teklif etti. Bu teklifi kabul eden Aytan, işlemler için vekalet verdi. Ancak sürecin devamında, Aytan’a ait villa ve dairenin tapu devrinin, başka kişilerinin üzerine yapıldığı, buna karşılık Aytan’a vaat edilen 4 dairenin ise teslim edilmediği iddia edildi.