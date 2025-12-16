Miras davasında taraflardan biri yatalak olduğu için mahkeme eve taşındı

Gemlik 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen miras davasında, taraflardan birinin sağlık durumu adliyeye gitmesine el vermedi. Yatalak olduğu için duruşmaya katılamayan hastanın evine giden hakim ve zabıt katibi, salonda mahkeme ortamı oluşturdu. Tarafların katılımı ile hastanın evinde görülen duruşma, usulüne uygun şekilde tutanağa bağlandı. Uygulama, adalete erişim hakkının sağlık engelleri nedeniyle kısıtlanmaması açısından örnek olurken, yargılamanın makul sürede ve hakkaniyet çerçevesinde yürütülmesi sağlanarak hasta tarafın mağduriyetinin de önüne geçilmiş oldu.