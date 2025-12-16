Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Miras davasında taraflardan biri yatalak olduğu için mahkeme eve taşındı

Miras davasında taraflardan biri yatalak olduğu için mahkeme eve taşındı

11:0916/12/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Uygulama, adalete erişim hakkının sağlık engelleri nedeniyle kısıtlanmaması açısından örnek oldu.
Uygulama, adalete erişim hakkının sağlık engelleri nedeniyle kısıtlanmaması açısından örnek oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde görülen miras davasında, taraflardan biri yatalak olduğu için duruşmaya gelemeyince mahkeme eve taşındı. Hakim, zabıt katibi ve tarafların katılımı ile duruşma, hastanın evinde görüldü.

Gemlik 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen miras davasında, taraflardan birinin sağlık durumu adliyeye gitmesine el vermedi. Yatalak olduğu için duruşmaya katılamayan hastanın evine giden hakim ve zabıt katibi, salonda mahkeme ortamı oluşturdu. Tarafların katılımı ile hastanın evinde görülen duruşma, usulüne uygun şekilde tutanağa bağlandı. Uygulama, adalete erişim hakkının sağlık engelleri nedeniyle kısıtlanmaması açısından örnek olurken, yargılamanın makul sürede ve hakkaniyet çerçevesinde yürütülmesi sağlanarak hasta tarafın mağduriyetinin de önüne geçilmiş oldu.




#gemlik
#bursa
#mahkeme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM'de bugün neler var? BİM 16 Aralık Salı aktüel kataloğunda hangi ürünler satışa çıkacak?