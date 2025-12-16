Şeytanın aklına gelmez: "Sigara İçilmez" tabelasının arkasından 40 bin dolarlık vurgun

İkinci el eşya satışı yapılan internet sitesine 40 bin dolar değerindeki kol saatinin satmak için ilan koyan T.Y.D., dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Polisteki ifadesinde kendisini alıcı olarak arayan bir kişinin Bakırköy'deki ofisine çağırdığını söyleyen T.Y.D., "Ofise girdiğimde saati inceleyen kişi çok beğendiğini, alacağını söyledi. Bu kişi telefon ederek saatin değeri olan 40 bin doları getirmesi için arkadaşına talimat verdi. Daha sonra saati alarak odada bulunan bir dolaba koydu. Bir süre bekledik. Daha sonra tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Uzun süre gelmeyince durumdan şüphelendim. Dolabı açtığımda arkasında büyük bir delik olduğunu ve saatin çalındığını anladım" dediği öğrenildi.