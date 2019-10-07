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İZMİR

İzmir'de pamuk deposunda yangın: Pamuklar iş makineleriyle dışarı taşındı

İzmir'in Foça ilçesindeki bir pamuk deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerşne itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının, deponun diğer kısımlarına sıçraması ihtimaline karşılık pamuklar iş makineleriyle dışarı taşındı.

Haber Merkezi AA
Depoda çıkan yangında pamuklar zarar gördü.
Depoda çıkan yangında pamuklar zarar gördü.

İzmir'in Foça ilçesinde pamuk deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

  • Alınan bilgiye göre, Gerenköy Mahallesi'nde bir firmaya ait pamuk deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Pamuklar iş makineleriyle dışarı taşındı

Pamuklar iş makineleriyle dışarı taşındı.

Çalışanlar, alevlerin deponun diğer kısımlarına sıçramaması için iş makineleriyle pamukları dışarı taşıdı.

Ekiplerin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında depodaki pamuklar zarar gördü.

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