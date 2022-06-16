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İZMİR

İzmir’de polise silahlı saldırı: 1’i polis 2 yaralı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan sanayi içerisinde bir otomobili inceleyen polis ekiplerine, sokağa gelen bir başka araçtan ateş açıldı. Ekiplerin de karşılık vermesiyle silahlı çatışmaya dönen olayda 1’i polis olmak üzere 2 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
İzmir’de polise silahlı saldırı: 1’i polis 2 yaralı
Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri araçta parmak izi tespiti yaptı.

Olay, gece saatlerinde Karabağlar Sanayi Sitesi 5827 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği’nde görevli ekipler, sokakta bulunan ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir aracı incelemeye aldı. Bu esnada otomobille ekiplerin bulunduğu sokağa gelen bir başka araç içerisinden polislere silahla ateş açıldı. Ekiplerin de karşılık vermesiyle silahla çatışmaya dönen olayda şüphelilerden H.K., ve polis memuru M.K., yaralandı.

İHA

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan ve ayaklarından yaralandığı öğrenilen polis memuru M.K., Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden otomobil ile kaçan şüpheliler ise yaralı H.K.’yi Konak ilçesinde bulunan özel bir hastaneye getirdi.

İHA


Buradan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen H.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından yapılan çalışmalarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerince adreslerde incelemelerde bulunulurken, konuyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Beyazıt’ta çatışma: 1'i polis 7 yaralı
GÜNDEM
Beyazıt’ta çatışma: 1'i polis 7 yaralı

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1’i polis 5 kişi yaralandı
FOTOĞRAF 8
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Olay, bu akşam Bey Mahallesi'ndeki Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Kısım Amirliği önünde meydana geldi.
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Park halindeki motosikletin yanında duran 2 kişinin durumundan şüphelenen görevli polis memuru, kimlik kontrolü yapmak istedi.
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İddiaya göre, bu kişiler polisi dinlemeyip kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 2 şüpheli, yanlarındaki av tüfeği ile rastgele ateş açtı.
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Saçmaların isabet ettiği polis memuru ile o esnada sokak içerisinde bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.
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Silah sesleriyle bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yaralılar ambulansla çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
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Bölgeye sevk edilen takviye ekipler, kaçmaya çalışan iki kişiyi yakaladı.
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Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp ateş açtılar 1’i polis 5 yaralı
Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp ateş açtılar: 1’i polis 5 kişi yaralandı
Gaziantep'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 2 kişinin av tüfeği ile ateş açması sonucu 1'i polis, 1'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


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