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İZMİR

İzmir’de suya indirim

İzmir Büyükşehir Belediyesi bayram öncesinde vatandaşların bütçesine katkıda bulunmak amacıyla 2 kademeli tarifeden üç kademeli tarifeye geçiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İZSU Genel Müdürlüğü son zamanlarda yaptığı içme suyu yatırımlarıy- la suya ulaşımı kolay ve ucuz hale getirdi.
İZSU Genel Müdürlüğü son zamanlarda yaptığı içme suyu yatırımlarıy- la suya ulaşımı kolay ve ucuz hale getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bayram öncesinde suya indirim yapılacağını açıkladı. İzmirlilerin bütçesine katkıda bulunmak, ayrıca su kaynaklarını verimli kullanılmak ve su tasarrufu sağlamak amacıyla 1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda uygulanan 2 kademeli (0-20 metreküp, 20 metreküp ve üstü) tarifeden vatandaşlarımızın lehine düzenleme yapılarak üç kademeli (0-13 metreküp, 14-20 metreküp ve 21 metreküp ve üstü) tarifeye geçilecek.

Önceki dönemde 0-20 metreküp 4.81 TL, 20 metreküp ise 10.72 TL şeklinde ücretlendirilirken, yeni tarifeyle 0-13 metreküp 4.33 TL, 14-20 metreküp 4.69 TL ve 21 metreküp üzeri ise 9.65 TL olacak. Şu an uygulanmakta olan birinci ve ikinci kademe su tarifelerinde 20 metreküp su için ödenen bedel 96,20 TL iken, yapılacak kademelendirmeli indirim ile 89,12 TL’ye düşecek.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yaptığımız bu düzenlemeyle hem dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmak, hem de su tasarrufunu teşvik etmek istedik. İzmir’in ucuz ve sağlıklı suya erişimi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve bunu şehrimizin refahını artırmak için en önemli önceliklerden biri kabul ediyoruz. Bu doğrultudaki hizmetlerimiz artarak devam edecek. Bayram öncesinde açıkladığımız bu kararın tüm İzmirlilere hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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