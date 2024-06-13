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Jandarma Genel Komutanlığı devlet memuru alıyor: Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla 15 devlet memuru alınacak.

07:09 - 13/06/2024 Perşembe
AA
Jandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığınca Resmi Gazete'de yapılan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere açıktan temin yoluyla birer veteriner ile mühendis, 2'si mütercim, 3'ü sosyolog ve 8'i hizmetli olmak üzere 15 devlet memuru alınacak.

Başvurular bugünden itibaren 30 Haziran saat 23.59'a kadar "
" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet vasıtasıyla yapılacak.

Başvuruya ilişkin ilanın detaylarına "
", "
" ve "
" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

#Devlet Memuru
#Jandarma
#Resmi Gazete
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