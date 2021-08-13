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İSTANBUL

Kaanlar Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaan'ın eşi son yolcuğuna uğurlandı

Hayırsever iş insanı Kaanlar Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaan'ın kanser tedavisi gören eşi Hacı Nebahat Kaan, dün hayatını kaybetmişti. Nebahat Kaan için bugün ikindi namazını müteakiben İstanbul Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı.

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Kaanlar Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaanın eşi son yolcuğuna uğurlandı
Cenaze namazı İstanbul Fatih Camii'nde kılındı.

İş insanı Kaanlar Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kaan'ın bir süredir kanser tedavisi gören eşi Hacı Nebahat Kaan vefat etmişti.

66 yaşında hayatını kaybeden Nebahat Kaan için ikindi namazını müteakiben İstanbul Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

KOZLU MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Nebahat Kaan, aile mezarlıkları olan eski Kozlu mezarlığına defnedildi.

VEFATINI OĞLU DUYURDU

Merhumenin oğlu İsmail Kaan, yaptığı açıklamada "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a dönüyoruz. Kıymetli ve pek muhterem annem Nebahat Kaan Hanımefendi, elim bir hastalık sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 13 Ağustos Cuma günü ikindi namazında Fatih Camii'nde kılınacaktır. Defni, aile mezarlığımız olan eski Kozlu mezarlığında olacaktır" dedi.

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