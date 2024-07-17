Kaçak otomobiller Gümrük'e takıldı: 72,4 milyon liralık 87 araca el konuldu

Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında çeşitli tedbirler alındığını bildirdi. Bu kapsamda, Kapıkule'de tüm peronlardan geçiş sağlanabilmesi, pasaport ve gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için pasaport polisi takviyesiyle yolcu peronlarının tam kapasite çalışması sağlandı. Gümrük sahalarında vatandaşların dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal alanlar oluşturuldu, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri yapılarak, hızlı ve güvenlikli geçişe yönelik önlemler alındı.