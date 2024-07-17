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Kaçak otomobiller Gümrük'e takıldı: 72,4 milyon liralık 87 araca el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve Edirne'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

10:10 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:12 - 17/07/2024 Çarşamba
AA
Soruşturmalar ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.
Soruşturmalar ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürüttüğü risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda, başka eşya olarak beyan edilen 72 elektrikli araca el konuldu.

Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda da turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen, parçalanıp, şase ve plakası değiştirilerek kullanıma sokulmak istenen 15 araç tespit edildi.

Böylece, iki operasyonda usulsüz işlemlerle ülkeye sokulmak istenen 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

Soruşturmalar, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.


Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Gümrük kapılarındaki yolcu geçişlerini kolaylaştırmak için tedbir alındı

Ticaret Bakanlığı, yaz döneminde yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye gelişlerinin yoğunlaşması nedeniyle özellikle Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule gümrük kapılarında çeşitli tedbirler alındığını bildirdi. Bu kapsamda, Kapıkule'de tüm peronlardan geçiş sağlanabilmesi, pasaport ve gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için pasaport polisi takviyesiyle yolcu peronlarının tam kapasite çalışması sağlandı. Gümrük sahalarında vatandaşların dinlenebilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal alanlar oluşturuldu, saha içerisinde gerekli trafik düzenlemeleri yapılarak, hızlı ve güvenlikli geçişe yönelik önlemler alındı.


#Ticaret Bakanlığı
#Mersin
#Edirne
#Gümrük muhafaza
#Hamzabeyli Gümrük Kapısı
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