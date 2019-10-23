Kahramanlık müzesi

Yürekleri yurt sevgisiyle dolu bir avuç Antepli’nin kahramanlıklarını yaşatacak Panorama 25 Aralık Müzesi’nin yapımını yakından takip eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hizmete alınan müzeyle tarihe vefa borcunu ödedi. Kurtuluş

Savaşı’nın meşalesini yakan Antep savunmasını, gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan müze; şehrini, milletine, bayrağına olan bağlılığın verdiği güç ve azimle işgal kuvvetlerinden kurtaran kahramanların mücadelesine yeniden can verecek.

Müzeden bir görüntü

‘YEDİ DÜVELE MEYDAN OKUDU’

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anteplilerin 96 yıl önce, tanklarıyla tüfekleriyle güçlü ordularıyla gelen yedi düvele karşı milletin çok sağlam durduğunu dile getirerek, “Belediye bünyesinde bir tarih kurulu oluşturduk. Nedir bizi farklı kılan, nedir bizi gazi yapan, nedir bize İstiklal Madalyası verdirten güç? Bu gücü ortaya çıkartmak için büyük bir çalışma başlattık. Tam bir sivil toplum mantığıyla güzel bir çalışmanın alt yapısını oluşturduk. Panorama Müzesi Fetih 1453 ofset baskı yöntemiyle hazırlandı; ancak Panorama 25 Aralık Müzesi yağlı boya tablo mantığıyla ince ince işlendi. Bu eşsiz eser, kefenden yapılan Türk bayrağının dalgalandığı Antep kalesinin yanına çok ama çok yakıştı” dedi.

KAHRANMANLARA AİT ESERLER SERGİLENECEK

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş mücadelesine katılan kahraman gazilerin yakınları, yıllardır özenle sakladığı, tarihi belge ve eşyayı, Panorama 25 Aralık Müzesi’ne bağışladı. Özel bir bölümde sergilenecek Mustafa Kemal Atatürk imzalı beratlar, Mareşal Fevzi Çakmak imzalı takdirnameleriyle istiklal madalyalarının bulunduğu çok sayıda eser, müzeye ayrı bir hava kattı. Yıllardır özenle saklanan eşsiz eserler, gerçek yerini buldu.

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Cumhurbaşkanı övgüyle söz etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart 2019 tarihinde Gaziantep ziyareti kapsamında Panorama 25 Aralık Müzesi’ni gezdi. Erdoğan’a, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve önceki dönem Mimarlar Odası Başkanı Sıtkı Severoğlu, Gazi şehrin düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan 25 Aralık savunmasına ait hatıraların sergilendiği müzeyle ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzeye hayran kaldı.

Müzenin içi tablo gibi

Panorama 25 Aralık Müzesi

Gaziantep Kalesi yakınlarında, yıkılan askeri lojmanların yerine kurulan müze, panoramik bir yağlı boya çalışması oldu. Müzede diorama kısımlarıyla sosyal donatılardan oluşan bölümler yer aldı. Gaziantep’in yaşadığı zulmü ve gösterdiği kahramanlığın sergilenmesinin yanısıra sanatsal bir değere sahip panoramanın içi, yağlı boya tekniğiyle düzenlendi.

12 dönüme kurulan panoramada, 12 metre yüksekliğinde, 113 metre uzunluğunda kademeli geçişlerle 1133 metrekare maket alanı, 32 metre çapıyla adeta tarih canlandı. Panoramaya giriş, Gaziantep’in Kurtuluş Savaşı’nda da etkili bir rol üstlendiği mağara ve livaslarla sağlandı. Panoramaya ulaşana dek, hazırlık bölümüyle görsel ve işitsel anlatım teknikleri panorama sahnelendi.