Kamyonun freni boşaldı

Son zamanlarda artan fren boşalması kazalarına bir yenisi eklendi. Gaziantep’te freni boşalan bir kamyon kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarptı. Kazada 5 kişi öldü, 5’i ağır 17 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Gaziantep-Nurdağı yolunun 32’nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 YC 694 plakalı kamyon, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 2 minibüs ve 1 otomobile çarptı.

KAZA ALANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen savcılar, bilirkişi ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri, kaza alanında çalışmalarını sürdürüyor.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından açıklama yaparak olay yerine gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Vali Çeber, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Nurdağı ilçemizin Sakçagözü Mahallesi’nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”







