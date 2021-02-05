Gündem Kanlar içinde yatan oğlunu gören baba başında ağıtlar yaktı Babam kurbanın olayım
AKSARAY

Kanlar içinde yatan oğlunu gören baba başında ağıtlar yaktı: Babam kurbanın olayım

Aksaray’da motosikletle kum yığınına çarpan 2 genç ağır yaralanırken, olay yerinde babasının kanlar içinde yatan oğluna ağıtlar yaktığı genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Halil Oskay ve babası Ali Oskay.
Halil Oskay ve babası Ali Oskay.

Plakasız motosikletle arkadaşı Ömer Varlı (18) ile birlikte trafiğe kapalı yolda seyreden ehliyetsiz sürücü Halil Oskay (17), kullanılmayan yolda bulunan kum yığınına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kum yığınına çakılırken, üzerindeki 2 genç kum yığınının diğer tarafına uçtu.

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İHA
Babasının ağıt yakarak başında ağladığı oğlu hastanede hayatını kaybetti.

“Babam kurbanın olayım” diye ağıtlar yaktı

Kullanılmayan yolun hemen yanında bulunan müstakil ikamette oturan ve kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

  • Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaza haberini alan Halil Oskay’ın babası Ali Oskay (48) olay yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında adeta şoka girdi. Gözyaşlarına boğulan baba yerde kanlar içinde yatan oğlunun başınaoturarak, “Babam, babam kurbanın olayım babam. Oğlum kurbanın olayım oğlum” diyerek ağıtlar yaktı. Babanın ağır yaralı oğlunun başında yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı.

İHA
Babasının ağıt yakarak başında ağladığı oğlu hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye’nin 2020 trafik bilançosu: 365 bin kaza 2 bini aşkın can kaybı
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Türkiye’nin 2020 trafik bilançosu: 365 bin kaza 2 bini aşkın can kaybı

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

112 Acil Yardım ekipleri yaralı 2 gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalelerinin ardından yaralı 2 genç çevrede bulunan vatandaşlarında yardımıyla trafiğe kapalı yoldan sedye ile taşınarak ilçe yoluna indirildi.

  • Ardından ambulanslara bindirilen 2 genç Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Halil Oskay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer yaralı Ömer Varlı’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’da zincirleme trafik kazası: Üç otomobil hurda oldu
FOTOĞRAF 12
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Kaza, İstanbul yolu Akköprü mevkiinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 06 BCE 160 plakalı otomobil, Yenimahalle’den Ulus istikametine seyir halindeyken 06 T 4011 plakalı ticari taksi ve 06 BYU 332 plakalı otomobil ile çarpıştı.
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Meydana gelen kazada 06 BCE 160 plakalı otomobilin sürücüsü, sürücü mahalinde sıkışarak hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
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Kaza yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, otomobilde sıkışan ve hayatını kaybeden sürücünün bulunduğu yerden çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.
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Ankara’da zincirleme trafik kazası: Üç otomobil hurda oldu
Ankara'da İstanbul yolu üzerinde meydana gelen ve 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
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