Kar hangi gün bitiyor: Meteoroloji açıkladı

Tüm Türkiye’de etkisini gösteren kar yağışının ardından MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 5 günlük hava durumu raporunu açıklayarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
ÇARŞAMBA ARA VERECEK Macit, “Yaptığımız son değerlendirmelere göre İstanbul’da kar yağışlarının aralıklarla orta kuvvetlerde devam etmesini bekliyoruz. Çarşamba sabah saatlerinden sonra İstanbul’da kar yağışının ara vermesini Çarşamba gece tekrar başlayıp Perşembe sabah saatlerine kadar devam ettikten sonra İstanbul’u kar yağışı olarak terk etmesini bekliyoruz. Cuma günü İstanbul’da kar yağışı yok ancak önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle gece sıcaklıkları sıfırın altında olacağından dolayı buzlanma ve don olayı riski İstanbul’da devam ediyor” diye konuştu. Ankara için de tahminlerini söyleyen Macit, “Ankara’da önümüzdeki 3 gün boyunca hafif kar yağışları geçişimiz var. Önemli bir kar yağışı beklemiyoruz ancak gece sıcaklıkları eksi 10 derecenin altında olacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı bekliyoruz. Gündüz sıcaklıkları da sıfır derecenin altında olacağından dolayı vatandaşlarımızı özellikle buzlanma ve dona karşı uyarmak istiyorum” değerlendirmesinde bulundu. PERŞEMBE DE DEVAM EDECEK Tüm Türkiye genelinde kar yağışlarının Salı, Çarşamba ve Perşembe günü devam edeceğinin altını çizen Macit, “Özellikle Doğu Akdeniz bölgesinde, İç Anadolu’nun doğusunda Çarşamba günü de Karadeniz’in doğusunda, Doğu Anadolu’nun batısında ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında yoğun kar yağışları bekliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Cuma günü Doğu Anadolu’nun doğusunda görüldükten sonra soğuk havanın yurdumuzu terk etmesini Cumartesi günü ise yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden giriş yapmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin dört derece altında seyrediyor. Bunun devam etmesini bekliyoruz hafta sonuna kadar ancak Cuma günü batı kesimlerde artarak mevsim normallerine yaklaşacağını tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.
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İstanbul'da yoğun kar nedeniyle dün akşam trafikte kalan ve araçlarını terk eden sürücüler, bugün araçlarını almaya geldi. Basın Ekspres Yolu’nda kürekle aracının başına gelenler yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucunda araçlarını kaldıkları yerden çıkardı.
Yanında küreği olmayanlar araçlarını iterek ya da lastiklerinin altına kartonlarla destek yaparak kaldıkları yerden çıkarmaya çalıştı. Bazısıysa benzini bittiği için aracını park etmek zorunda kaldı.
En yakın benzin istasyonuna giderek yakıt aldıktan sonra aracını park ettiği yerden çıkardı. Sürücülerin araçlarını kurtarma çalışmaları devam ediyor.
\"BİR DEPO BENZİN BİTİRDİM\"<br><br>Aracının yakıtı biten İlhami Karagöz \"Dün saat 15.00'ten beri bu yoldayım. Bir depo benzin bitti. Arabanın içi sıcaktı. Üşümeyelim diye ısıtıcıları çalıştırdık benzin bitti. Gittim 3 kiometre ileriden benzin aldım. Anlattım durumu mecbur verdiler. Sabah 112’yi arıyorum kimse telefona bakmıyor. Patinaj çeke çeke benzini yedik\" dedi.<br>
\"BÖYLE OLACAĞINI TAHMİN ETTİĞİM İÇİN KÜREKLE GELDİM\"<br><br>Arabasını karlardan kurtarmaya çalışan Oktay Koç \"Dün 18.00'da Topkapı’dan çıktım. 22.30’da anca buraya geldim. Burada kar birikince trafik hiç ilerlemedi. Biz de aracımızı buraya park ettik. Yürüyerek evimize gittik. Ben böyle olacağını tahmin ettiğim için evden kürekle geldim. 10 dakikadır uğraşıyorum\" diye konuştu. <br>
\"1-2 KİLOMETRE EVE KADAR YÜRÜDÜM\"<br><br>Arabasını karlardan kurtarmaya çalışan başka bir sürücü Aytekin Karaçar \"15.30’da iş yerinden çıktım buraya gelmem 21.30-22.00’ı buldu. Yollar çok kötüydü. Mecburen bıraktım arabamı buraya. Eve aşağı yukarı 1-2 kilometre yürüdüm. Tipi ve soğuk vardı. Ben kürekle gidenleri gördüm küreği rica ettim. 10-15 dakikadır uğraşıyorum. Çıkartabilirsem çıkartacağım evin oralarda aracı emniyetli bir yere bırakacağım\" dedi.<br>
Küreğini alan otoyol kenarındaki otomobiline koştu
Otoyol kenarlarına bırakılan araçların sahipleri, öğle saatlerine doğru araçlarını kurtarmak için kürekleriyle geldi. Sürücüler araçlarını kurtarmaya çalıştı.
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stanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekiplerince köprü bağlantı yollarında kontrol noktaları oluşturuldu. Kavacık mevki’inde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde kontrol gerçekleştiren polis ekiplerinin, özel aracıyla trafiğe çıkanları Kavacık, Beykoz, Riva sapağına yönlendirmesi nedeniyle TEM Otoyolu’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.
Sürücülerden Ahmet Demir, “Bilmiyoruz ne olacağını, işe gideceğiz, yolların açılmasını bekliyoruz” dedi.
Kavacık’ta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İstanbul Valiliğinin toplu taşıma ve görevli araçlar dışındaki özel araçların trafiğe çıkışının durdurulması kararının ardından, izni bulunmayan araçların köprülerden geçişlerine müsaade edilmeyince FSM Köprüsü istikametinde kilometrelerce uzun araç kuyruğu oluştu. Oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
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Tüm yurtta hayatı esir eden kar yağışı İstanbul'da etkisini gösterdi. Olumsuz hava koşulları sonrasında bazı kamu çalışanları için bugün izin kararı geldi. Kamu çalışanlarının izin durumunun yarın devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Peki 26 Ocak memurlar izinli mi, kamu çalışanları tatil mi? İşte kamu çalışanlarının izinli olduğu iller
İSTANBUL<br><br>İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamu çalışanları ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Yerlikaya, şu açıklamayı yaptı; “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır”
YARIN KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ? <br><br>26 Ocak ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 26 Ocak kamu çalışanları ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
MUĞLA<br><br>Meteoroloji, Muğla`da belli aralıklarla kar yağışının devam edeceğini hatırlattı. Muğla Valiliği`nden yapılan açıklamada, \"Yoğun kar yağışının hayatı etkilediği ilçelerde kamu görevlisi hamile bayanlar ile engelli çalışanlarımızın bugün idari izinli sayılmalarına Valiliğimizce karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur\" ifadeleri kullanıldı.
SAMSUN<br>Samsun`da etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli ve gazi personel 25-26 Ocak`ta idari izinli sayılacak.
YALOVA<br>Yalova Valiliği`nden yapılan açıklamada, \"Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, güvenlik, sağlık ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının personeli 25 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılacaklardır\" ifadeleri kullanıldı.
DENİZLİ<br><br>Denizli`de tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında 2 gün idari izinli sayılacak.
GÜMÜŞHANE<br>Gümüşhane Valiliği`nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, can, mal ve ulaşım güvenliğine olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 24-25 Ocak`ta idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ<br><br>Hamile, engelli ve 4 yaş altı çocuğu bulunan kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları istendi.
ERZİNCAN<br><br>Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 25 Ocak`a kadar sürecek idari iznin 29 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Makas, ayrıca halk eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 29 Ocak`a kadar eğitim faaliyetlerine ara verildiğini de aktardı.
MALATYA<br><br>Malatya`da araç ve yaya yollarındaki buzlanma nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, hamile ve engelliler ile kalp ve böbrek yetmezliği bulunan, kanser ve diyaliz gibi kronik ağır hastalığı olan kamu görevlileri 25-26 Ocak`ta idari izinli sayılacak.
TUNCELİ<br><br>Tunceli Valiliği`nden \"Kamu kurumlarımızda görev yapan engelli ve hamile kamu görevlilerimiz 25-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 4 gün idari izinli sayılacaktır. Hizmetine acil ihtiyaç duyulan personellerin, gerektiğinde kurumlarınca idari izin süresince göreve çağırılabilecekler\" açıklaması yapıldı.
UŞAK<br><br>Uşak`ta kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı olan personel, 0-5 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 25 Ocak Salı günü bir gün süreyle idari izinli sayılacak. Valilik ayrıca, \"Milli Eğitim Bakanlığı\"na bağlı özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, (özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları), özel motorlu taşıtlar sürücü kursları uygulama eğitimleri, özel iş makinaları ve operatörlük kursları uygulama eğitimleri, halk eğitim merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı`na bağlı, kreş ve gündüz bakım evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir\" açıklamasında bulundu.
ELAZIĞ<br><br>Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personele verilen izin uzadı. Vali Ömer Toraman, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29 Ocak’a kadar izinli sayılacağını belirterek, “Halen devam eden buzlanma ve önümüzdeki günlerde beklenen kar yağışı nedeniyle; Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 29.01.2022 tarihine kadar idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.
12 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
Çok sayıda ilde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi. Kamu çalışanlarının izin durumu ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir açıklama getirdi. Bugün bazı memurların izinli olması sonrasında ise yarın yani 26 Ocak tarihinde izinli olup olmayacağını merak ediliyor. Peki 26 Ocak yarın kamu çalışanları izinli mi 2022?