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Kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı: 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 152 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı. Yolların açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Öte yandan Van- Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor.

09:49 - 10/03/2024 Pazar
DHA
Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van'da 152 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 152 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye ulaştı.

Van'da dün gece etkili olan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeniyle 37 mahalle ve 115 mezra olmak üzere 152 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Kar kalınlığının kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Öte yandan Van- Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor.



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