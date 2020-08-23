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GİRESUN

Karadeniz 'çamur denize' döndü

Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da sel ve heyelan sonrası Karadeniz'e çamur aktı. Helikopterle görüntülenen deniz, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bölgede ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
Sahil rengi akıntı sularıyla değişti.
Sahil rengi akıntı sularıyla değişti.

Giresun’da etkili olan sağanak yağışın ardından başta Aksu Deresi olmak üzere derelerin getirdiği çamur ve rusubat Karadeniz’in rengini değiştirdi.

DHA

Selin vurduğu Giresun Dereli'de hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
OYNAT 01:00
Selin vurduğu Giresun Dereli'de hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Giresun'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Selin vurduğu Dereli ilçesinde hasarın boyutu gün ışıyınca meydana çıktı.


SAHİL KAHVERENGİ OLDU

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin bir çok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açarken Aksu Deresinin getirdiği çamurlu sular Karadeniz’e karışınca ortaya sahil kesiminde kahverengi bir görüntü çıktı.

DHA

Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu: Üç kişi hayatını kaybetti, 11 kişi aranıyor
GÜNDEM
Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu: Üç kişi hayatını kaybetti, 11 kişi aranıyor

Giresun'da sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma yürütülüyor
GÜNDEM
Giresun'da sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma yürütülüyor

RENK FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Bölgede havadan çekilen görüntülerde Karadeniz adeta çamurlu suya dönüşürken, açıktaki ve sahildeki denizin renk farkı dikkat çekti.

İHA
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