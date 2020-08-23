Karadeniz 'çamur denize' döndü

Giresun’da etkili olan sağanak yağışın ardından başta Aksu Deresi olmak üzere derelerin getirdiği çamur ve rusubat Karadeniz’in rengini değiştirdi.

DHA

OYNAT 01:00 Selin vurduğu Giresun Dereli'de hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Giresun'da dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklar sele teslim oldu. Selin vurduğu Dereli ilçesinde hasarın boyutu gün ışıyınca meydana çıktı.

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SAHİL KAHVERENGİ OLDU

Giresun’u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin bir çok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açarken Aksu Deresinin getirdiği çamurlu sular Karadeniz’e karışınca ortaya sahil kesiminde kahverengi bir görüntü çıktı.

DHA

GÜNDEM Giresun'da şiddetli yağış sele neden oldu: Üç kişi hayatını kaybetti, 11 kişi aranıyor

GÜNDEM Giresun'da sel ve heyelanlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma yürütülüyor

RENK FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Bölgede havadan çekilen görüntülerde Karadeniz adeta çamurlu suya dönüşürken, açıktaki ve sahildeki denizin renk farkı dikkat çekti.