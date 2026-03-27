Karaman’da genç kadın kaldığı apart dairede ölü bulundu

00:1327/03/2026, Cuma
Karaman’da kendisinden üç gündür haber alınamayan 31 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı apart dairede ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi 1550. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gazinoda çalıştığı öğrenilen Nermin Duruk’tan (31) üç gündür haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis eşliğinde daireye giren ekipler, Duruk’u yatakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından Duruk’un cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının kesin ölüm sebebi, yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet yaralanmasına rastlanmayan Nermin Duruk’un şeker hastası olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.



TRT Spor canlı izle 26 Mart: Brezilya - Fransa maçı şifresiz canlı yayını izle