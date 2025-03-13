Kardeşliğimize pusu kuruluyor: Alevi canlar için zehirli dili terk edin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetimini sorumlu siyaset yapmaya davet etti: Türkiye’de yeni bir sorun, yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor. Özellikle Alevi canlarımız konusunda kullandıkları çirkin, ayrımcı ve zehirli dili terk etmeye çağırıyorum. CHP yönetimi artık Suriye’deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’lilere “Alevi canlarımız konusunda kullandıkları çirkin, ayrımcı ve zehirli dili terk etmeye çağırıyorum” diye seslendi.
AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Tayyip Erdoğan, Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sorumlu siyaset uyarısı yaptı. “Gerek bölgemizde gerekse dünyanın farklı köşelerinde gerilimlerin, savaşların, kardeş kavgalarının yaşandığı zorlu bir süreçten geçiyoruz” vurgusu yapan Erdoğan, “Gazze’de çok uzun müzakereler neticesinde sağlanan ateşkes Siyonist rejimin tüm şımarıklıklarına, tüm ihlallerine rağmen güçlükle de olsa devam ediyor. 8 Aralık devrimi ile 14 yıllık zulmün sona erdiği Suriye’de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor” dedi.
KARDEŞLİĞİMİZE PUSU KURULUYOR
BU SİYASETTEN TÖVBE EDİN
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP yönetimini bir kez daha sorumlu siyaset yapmaya davet ettiğini belirten Erdoğan, “Özellikle Alevi canlarımız konusunda kullandıkları çirkin, ayrımcı ve zehirli dili terk etmeye çağırıyorum. CHP yönetimi artık Suriye’deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir” dedi.
BİRLİĞİ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ
Emperyalizme uşaklık etmektir
BAŞARAMAYACAKSINIZ
“Bu mülevves senaryoyu daha önce Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta, Gazi Mahallesi’nde ve başka yerlerde gördük. Buradan aynı hevesler peşinde koşanlara şunu bir kez daha söylüyorum; artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz.”
Zavallı birini muhatap almak bize züldür
Erdoğan, CHP'nin giderek pervasızlaştığını CHP lideri Özel'in partisi içinde sıkıştıkça dışarıda daha zehirli, sorumsuz ve çirkin bir dil kullandığını belirterek şunları kaydetti:
DEDİKODU YAPMAYI SİYASET SANIYOR
- “Grup kürsüsünden sarf ettiği sözler, ertesi gün kendi belediye başkanı tarafından yalanlanan zavallı birisini muhatap almak bize züldür. Sayın Özel, Meclis kürsüsünde, milletin karşısında dedikodu yapmayı, siyaset yapmak zannediyor. Büyük kongremizde partimize katılan yeni arkadaşlarımızla ilgili ipe sapa gelmez bir sürü cümle kurdu, kendince üst perdeden ahkam kesti. Utanmadan, sıkılmadan bize siyasi ahlak dersi vermeye kalktı. Arkadaşlarımızı hem de çok seviyesiz, çok nezaketsiz ifadelerle hedef aldı, itham etti.”
FIRILDAĞA ROZET TAKTI
- “Peki sonuçta ne oldu? Aradan bir hafta bile geçmeden çark etti. Kürsüden savurduğu büyük lafların altında ezildi. Affınıza sığınarak söylüyorum, tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Günaşırı parti değiştirmekten adı Türk siyasetinde ‘fırıldağa’ çıkmış bir kifayetsize rozet taktı. Bize attıkları çamur, döndü dolaştı, kendilerine bulaştı. Şimdi soruyorum sizlere, böyle tutarsız ve dirayetsiz birini biz, nasıl ciddiye alalım? Kendi belediye başkanlarından ayar yiyen, çarkçılıkta selefini çırak çıkartan bir kişiyi, biz niye muhatap alalım?”
Bay Kemal gibi alaşağı edilecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine açılan krediyi har vurup harman savurduğuna işaret eden Erdoğan, “Bu gidişle sıfırı tüketmesi, iflas bayrağını çekmesi, tıpkı selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik bir şekilde alaşağı edilmesi yakındır” dedi. AK Parti olarak, siyasi rekabet noktasında, hem Özel’den hem de ekibinden ziyadesiyle memnun olduklarını vurgulayan Erdoğan,
Aileyi korumak milli görevimiz
DEM’e randevu veririm
BAŞVURU YAPILDI
Bu açıklamanın ardından DEM Parti heyeti, Erdoğan ile görüşmek için başvuru yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, dün yaptıkları TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’ni ziyaretlerinde Erdoğan’dan en kısa randevu talep edeceklerini söyledi. Bakırhan'ın sözlerinin üzerinden 2 saat geçmeden DEM Parti resmi başvurusunu yaptı.