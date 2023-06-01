Kartal Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu futbol yıldızları finalde

Geçtiğimiz eylül ayında ortaokullar arasında düzenlenen turnuvada grup birincisi olarak başarı serüvenine başlayan Kartal Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu takımı, daha sonra Kadıköy Halil Türkler Ortaokulu ile oynadığı final maçında İstanbul ikincisi oldu. Büyük bir motivasyonla yarı finallere hazırlanan takım, Çankırı’da oynadığı Yarı Final turnuvasında yaptığı 4 maçta 5 gol atarak, 8-12 Haziran tarihlerinde Kocaeli’de yapılacak Türkiye Futbol Yıldız Erkek Turnuvasında Türkiye Finali oynamaya hak kazandı.

Kartal'da ilk

Kartal’da ilk kez böyle bir başarı elde edildiğini aktaran Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Elaltunkara, okul takımını sınıflar arası turnuvalarda büyük bir özenle kurduğunu; çocukların da özverili, öz güvenli ve fiziksel olarak oldukça güçlü olduğunu, ilçelerini Türkiye finallerinde temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

"Birbirimize söz verdik"

Okul Takımı Kaptanı 8.sınıf öğrencisi Mert Ediz “Tüm takım birbirimize söz verdik, önemli olan kazanmak ya da kaybetmek değil doğru oynamak. Okulumuzu,mahallemizi, pırlanta gibi okulumuz öğrencilerini doğru temsil etmek. Bu duygular bizi finallere kadar taşıdı. Finallerde başarılı olacağımıza inanıyoruz.” diye aktardı.

"Serumla maça çıktım"

Takımın stoperi 7.sınıf öğrencisi Berat Çevik, son maç öncesi gece rahatsızlanmasına rağmen aldığı serumlarla seve seve maça çıktığını çünkü bu maçın okulu ve takımı için ne kadar önemli olduğunu bildiğini aktardı.

"Harika bir aileyiz"

Maçta adeta devleşen ve izleyicilerin ilgisini çeken 8.sınıf öğrencisi kaleci Muhammet Berhan Ataş “Takım arkadaşlarımı kutlarım .Biz bir mahalle orta okuluyuz,harika bir aileyiz. Okulumuzun,ilçemizin ve ilimizin adını böyle temsil ettiğimiz için oldukça gururluyum.” dedi.

"Sakatlıklara rağmen kazandık"

“Yeneceğimizi biliyorduk” diyen Alper Alaattin Yıldırım, “ Herkes buralara gelmek için ter döktü, her şeyini ortaya koydu ve maçları kazandık. Çok kötü durumlarla karşılaştık sakatlıklar hastalıklar, forvetimizin son maç bileği çok kötüydü. Yine de maçı kazandık. Son maç yedek kalıp oyundan çıktığımda köşede oturdum ve ağladım. Takım maçı kazanınca herkes birbirine koştu kaptanın üstüne atladık, tüylerim diken diken olmuştu, kazanacağız diye söz vermiştik ve kazandık. Kocaeli’de İnşallah daha çok şey başarırız.” şeklinde konuştu.

"İmkansızı başardık"

İmkansızları başaran bir takım olduklarını belirten Emir Sergen ise şunları söyledi: “ Yapılamaz deneni yapan bir takım olmaktan gurur duyuyorum. Çankırı'ya gittik, art arda dört maç yaptık. Orada kalırken takım arkadaşım Berat rahatsızlandı ve biz o gün kendimize maçları Berat için almak ve okulumuzu gururlandırmak için söz verdik. Sözümüzü tuttuk, hem okulu gururlandırdık hem de maçları Berat için kazandık”



