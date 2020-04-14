Kayseri ekmeklik buğdaya kilitlendi: Üretici taşın altına elini koydu

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kente 1020 ton tohumluk buğday getirildiğini belirterek, Kayseri’de ekilebilir alanlarda ekmeklik buğday ekimi yapılacağını kaydetti. Kayseri’deki yazlık ekimlerle ilgili olarak bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Tarım ve Orman Bakanımızın talimatları doğrultusunda Kayseri’de ekilmedik alan bırakmayacağız. Tohumu toprakla buluşturacağız direktifleri çerçevesinde çalışmalarımızı yaptık. Bununla ilgili olarak Kayseri’ye yüzde 75 hibe destekli 1020 ton buğday tohumu getirildi” dedi.

Pınarbaşı başta olmak üzere Bünyan’ın bir kısmı, Özvatan, Felahiye ve Talas’ın yüksek kesimlerinde tohum dağıtımlarının yapıldığını açıklayan Mustafa Şahin, bu dağıtımların büyük bir çoğunluğuna kendisinin de eşlik ettiğini dile getirdi.

Kayseri'ye getirilen buğday tohumlarını taşıyan kamyonlardan biri.

KAYSERİ ŞEKER’E ÖZEL TEŞEKKÜR

İlk tohumların toprakla buluştuğunu kaydeden Şahin şöyle konuştu;

“Bakanlık bu konuda çok hızlı bir şekilde inisiyatif aldı. Bize gelen talimatlar doğrultusunda projeye başlıyoruz dememiz ile birlikte tohumu getirip toprakla buluşturmamız arasında 5 gün geçti. Bu çok büyük bir operasyondu ben bu operasyonda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle lojistik konusunda bize destek veren ilimizdeki en büyük taşıma şirketlerinden birisi olan aynı zamanda tarımsal üretimde paydaşlarımızdan birisi olan Kayseri Şeker Fabrikası’na teşekkür ediyorum.”

YAZLIK EKİM ESKİ USUL

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Tohum dağıtımlarının devam ettiğini söyleyen Şahin, “Ekim başladı. Pınarbaşı’nın yüksek kesimlerinde de dağıtımlarımızı tamamlayacağız. Buğdayın yanı sıra kuru fasulye ve mercimek üretimi yapılacak ve yüzde 75 hibe desteği verilecek. İlimizde 51 bin dekar alanda buğday ekimi yapılacak. Bu ekilen çeşit ekmeklik bir çeşit. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. İhtiyacımız var ve bu ihtiyacı karşılamak için de zamanı ve mekanı hiçbir şekilde düşünmeden üreticilerimiz de taşın altına elini koydu” şeklinde konuştu.

ÇİFTÇİ DEVLETE MİNNETTAR

Hazine arazilerinin de tarıma açılacağını duyuran Şahin şöyle konuştu;

“İlimizdeki belirlenen hazine arazilerine de tek yıllık ürünlerde 1 yıl, çok yıllık ürünlerde ise 3 yıl ücretsiz olarak ekim yapılması için çalışmalarımıza başladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki yapılan görüşmelerde hızlı bir inisiyatif alındı. Bu inisiyatif çerçevesinde belirlenen pilot illerdeki hazine arazilerinde ekim yapılacak. İyi bir mevsim geçirebilirsek biz ciddi anlamda buğday üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Felahiye’de üreticilerimizin hepsi devletimize minnettar. Sektör harekete geçtiği anda herkes hareketlenmiş oluyor.”

Şahin kentte bir karış alanı dahi boş bırakmamak adına her türlü gayreti gösterdiklerini ifade etti.