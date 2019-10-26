Çiftçilere örnek dev kabaklar yetiştirdi: 60 kilogram ağırlığında

Hayat

Aşık Veysel doğalı 125 yıl oldu

20. yüzyıl aşık halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel, doğumunun 125. yılında anılıyor. Sivas'ta dünyaya gelen ve sazıyla vatan sevgisi, kardeşliği, birlik, beraberlik, sevgi mesajı veren Aşık Veysel deyişleriyle bugünün sanatçılarına da hocalık yapmıştı. 7 yaşında çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybeden Aşık Veysel, babasının oyalanması için aldığı sazıyla 20.yüzyıl aşık halk edebiyatında "unutulmaz" bir isim oldu.