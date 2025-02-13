'Kent uzlaşısı' soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.S ve HDK mensubu olduğu tespit edilen Beyoğlu Belediyesiyle bağlantılı şüpheli İ.P olmak üzere toplam 10 şüpheli bugün Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ayrıca HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün iletişim kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.