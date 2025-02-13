Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
'Kent uzlaşısı' soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

'Kent uzlaşısı' soruşturmasında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

15:4413/02/2025, Perşembe
G: 13/02/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde olduğu belirlenen "Kent uzlaşısı" kapsamında örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin belediyelere yerleştirildiği tespit edildi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.S ve HDK mensubu olduğu tespit edilen Beyoğlu Belediyesiyle bağlantılı şüpheli İ.P olmak üzere toplam 10 şüpheli bugün Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ayrıca HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün iletişim kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.



#İstanbul
#Kent uzlaşısı
#PKK

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yozgat'ta yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?