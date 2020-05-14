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Gündem Kırıkkalede berber ve kuaförlere giden müşterilerin iletişim bilgileri kaydedilecek
KIRIKKALE

Kırıkkale'de berber ve kuaförlere giden müşterilerin iletişim bilgileri kaydedilecek

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında berber, güzellik salonu ve kuaförlere gelen müşterilerin ad, soyad ve iletişim bilgilerinin kayıt altına alınmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Berberler kontrol edilecek.
Berberler kontrol edilecek.
  • Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Tüm vatandaşların sokağa çıkarken maske takmaları ve sosyal mesafeye uygun hareket etmelerinin esas olduğu aktarılan açıklamada, 15 Mayıs'tan itibaren Zafer, Belediye, Barbaros Hayrettin, Menderes İsmet İnönü ve Hürriyet caddeleri ile Millet Bulvarı'nın bazı bölümlerinde vatandaşların ağzını ve burnunu tamamen kapatacak şekilde maskesiz dolaşmasına ve sosyal mesafeye aykırı davranışlarda bulunmasına izin verilmemesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

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EKONOMİ
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Filyasyon çalışması yapılacak

Açıklamada, berber, güzellik salonu ve kuaförlerin faaliyetlerine yeniden başlamalarına kısa süre önce izin verildiği anımsatılarak, "İzin verilen bu iş yerlerine gelen müşterilerde veya çalışanlarda Kovid-19 sonucu pozitif olması halinde gerekli filyasyon çalışmalarının yapılabilmesi için hizmet alan müşterinin gün gün isim, soyad ve iletişim bilgilerinin alınarak liste halinde muhafaza edilmesine, bu bilgilere ihtiyaç duyulması ve resmi kurumlarca talep etmesi durumunda bu bilgilerin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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