Kırıkkale'de berber ve kuaförlere giden müşterilerin iletişim bilgileri kaydedilecek

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzısıhha Kurulunca Kovid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Tüm vatandaşların sokağa çıkarken maske takmaları ve sosyal mesafeye uygun hareket etmelerinin esas olduğu aktarılan açıklamada, 15 Mayıs'tan itibaren Zafer, Belediye, Barbaros Hayrettin, Menderes İsmet İnönü ve Hürriyet caddeleri ile Millet Bulvarı'nın bazı bölümlerinde vatandaşların ağzını ve burnunu tamamen kapatacak şekilde maskesiz dolaşmasına ve sosyal mesafeye aykırı davranışlarda bulunmasına izin verilmemesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

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