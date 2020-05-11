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Ekonomi Berberler ile müşteriler arasında fiyat konusunda görüş ayrılığı 2020 tarifesi uygulanıyor
İŞ DÜNYASI

Berberler ile müşteriler arasında fiyat konusunda görüş ayrılığı: 2020 tarifesi uygulanıyor

Berberler ile müşteriler arasında fiyat konusunda görüş ayrılığı: 2020 tarifesi uygulanıyor

Sultangazi'de müşterilerini kabul eden berberler ile müşteriler arasında fiyat artışı polemik konusu oldu. Fatih Göktaş isimli berber, "Odamızın açıkladığı 2020 fiyat tarifesi vardı. Bu tarifeyi yaklaşık 4-5 aydır uygulamayan arkadaşlar vardı. Virüsten dolayı giderlerimiz artmaya başladığı için bugüne kadar uygulanmayan 2020 fiyat tarifesi uygulanmaya başlandı" dedi.

Haber Merkezi DHA
Berberler ile müşteriler arasında fiyatlar konusunda görüş ayrılığı yaşandı.
Berberler ile müşteriler arasında fiyatlar konusunda görüş ayrılığı yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berberler ve kuaförler bugün itibarıyla hizmet vermeye başladı. Randevu sistemi ile çalışan berberler, kepenklerini açarak uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etti. Berberlerde koronavirüsle mücadele kapsamında bir koltuğun boş bırakılarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.

Sultangazi'de müşterilerini kabul eden berberler ile müşterileri arasında fiyat artışı konusunda görüş ayrılığı yaşandı. İstanbul Erkek Berberler Odası'nın 2020 fiyat tarifesini bugüne kadar uygulamayan Sultangazili berberler, hizmet vermeye başladıkları gün fiyat tarifesini uygulamaya başladı.

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"ODAMIZIN AÇIKLADIĞI 2020 FİYAT TARİFESİ VARDI"

Zor durumda olduklarını belirten berber Fatih Göktaş, "Bugün açıldığımız için çok mutluyuz. Açılmamız iyi oldu. İlk gün olmasından dolayı talep çok. Randevu sistemi ile çalışıyoruz. Randevusuz ve maskesiz kesinlikle müşteriyi içeriye almıyoruz" dedi.

  • Fiyat artışına da değinen Göktaş, “Odamızın açıkladığı 2020 fiyat tarifesi vardı. Bu tarifeyi yaklaşık 4-5 aydır uygulamayan arkadaşlar vardı. Virüsten dolayı giderlerimiz artmaya başladığı için bugüne kadar uygulanmayan 2020 fiyat tarifesi uygulanmaya başlandı. Berberlerin kapanmadan önce saç sakal tıraşına 30-35 TL hizmet bedeli alınırdı. Bugün itibarıyla 2020 tarifesine uyularak 45 TL hizmet bedeli alınmaya başladı. Müşterilerimiz de bu durumu olumlu karşılıyor" dedi.

AVM'ler kapılarını açtı: İşçi koronavirüse yakalanırsa 'iş kazası' sayılacak mı?
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"BANA GÖRE PEK İDEAL FİYAT DEĞİL"

Tıraş olan Zeynel Aslantaş ise, "Tabiki mutluyuz. 2 ay boyunca evde tıraş oluyorduk. Berberime geldiğim için mutluyum. Evde tıraş olmayacağım için de mutluyum. Fiyatlarda bir artış olmuş. Sebebi hijyen olduğu söyleniyor. Bana göre pek ideal fiyat değil" şeklinde konuştu.

AVM'ye giriş kuyruğu: Vatandaşlar sabah saatlerinde akın etti, kuyruk oluştu
FOTOĞRAF 8
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Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'ye girmek isteyenler sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.
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Bazı vatandaşlar AVM önündeki banklarda oturarak açılışı bekledi.
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Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.
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Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi
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Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi
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Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi
Title
Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi
Title
Beylikdüzü'nde AVM'ye giriş kuyruğu havadan görüntülendi
AVM'ye giriş kuyruğu: Vatandaşlar sabah saatlerinde akın etti, kuyruk oluştu
Beylikdüzü'de bir AVM önünde açılışı bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
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