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Kırmızı ışık ihlali yapıp kazaya neden olan sürücü bedelini ağır ödedi

Kırmızı ışık ihlali yapıp kazaya neden olan sürücü bedelini ağır ödedi

10:3424/06/2026, Çarşamba
IHA
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Antalya’da kırmızı ışık ihlali yapan sürücü kazaya neden oldu. Kazada yaralanan olmazken, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 82 bin 719 TL para cezası kesildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Demir C.’nin kullandığı 07 NV 904 plakalı otomobil, 1071 Sokak’tan Zübeyde Hanım Caddesi’ne çıkan Ramazan E.’nin kullandığı 07 CLL 45 plakalı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve 07 NV 904 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği belirlenen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

82 bin 719 TL ceza verildi

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafında yapılan kontrolde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin sürücüsü Demir Coşkun’un sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Demir Coşkun’a sürücü belgesiz araç kullanmaktan 40 bin, araç sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 40 bin, aracın muayenesinin olmamasından 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 82 bin 719 TL para cezası uygulandı.



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