Kızılay'a 'özel yasa' teklifi: İhale muafiyeti ile veri erişim yetkisi

AK Parti Türk Kızılay'ın görev alanını genişleten ve kuruma yeni ayrıcalıklar tanıyan 9 maddelik Türk Kızılay Kanunu Teklifini hazırlandı. Teklifle birlikte Kızılay'ın afet dönemlerinde yapacağı bazı alımlar Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılırken, sosyal yardım verilerine erişimden savaş esiri değişimlerinde aracılığa kadar birçok yeni yetki tanımlandı.

Bugüne kadar Vakıflar ve Dernekler Yasası'na ve Cenevre Uluslararası Sözleşmelerine uygun olarak tüzük bazı faaliyet gösteren Türk Kızılay, BM'nin almış olduğu yeni kararlar doğrultusunda yasal altyapıya sahip özel bir mevzuatta tabi olacak.

AFET DURUMUNDA STARTEJİK ALIM

Bu amaçla verilen teklifte, Türk Kızılay'ın artan göç hareketleri, afetler ve uluslararası insani yardım faaliyetleri nedeniyle kurumun özel bir yasal statüyle güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Düzenlemeyle birlikte afet ve olağanüstü dönemlerde Kızılay ile bağlı şirketlerinin ürettiği ilk yardım, afet lojistiği ve geçici barınma hizmetleri "stratejik alım" kapsamına alınacak. Bu ürün ve hizmetler, Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın doğrudan Kızılay'dan temin edilebilecek.

YARDIM VERİLERİ KIZILAY'A AÇILACAK

Teklif ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki sosyal yardım verilerinin, mükerrer yardımları önlemek amacıyla protokol yoluyla Kızılay'a açılmasını öngörüyor. Veri erişiminin yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılacağı hükme bağlanıyor. Kızılay'a savaş ve kriz dönemlerinde yeni uluslararası görevler de veriliyor. Kurum; savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret edebilecek, aile haberleşmesini sağlayabilecek, kayıpları araştırabilecek ve esir değişimlerinde aracı rol üstlenebilecek.





TEK YETKİLİ KURULUŞ OLACAK

Teklifte, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç kuruluşlarından Türkiye'ye gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında "tek yetkili kuruluşun" Türk Kızılay olacağı da düzenleniyor. Yeni düzenleme kapsamında Kızılay'a bazı mali muafiyetler de sağlanıyor. Kurum; cezaevi yapı harcından muaf tutulacak, kuruluş amacı doğrultusunda ithal ettiği bazı tıbbi cihaz ve malzemeler için gümrük vergisi ödemeyecek. Kamu hastanelerine verilen kan bileşenlerinin bedelleri ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından doğrudan Kızılay'a aktarılacak. Teklifte ayrıca afet, savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapan Kızılay personeline nakdi tazminat ödenmesinin önü açılıyor. Kızılay'ın il ve ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mütevelli heyetlerine dahil ediliyor.







