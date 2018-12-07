KKTC’yi sel aldı

Girne’de şiddetli yağışın neden olduğu sel sularının sürüklediği çok sayda araç hurdaya döndü. Dalgıçlar, Girne’deki selin ardından su birikintilerinde ceset aradı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşanan sel afetinde 4 kişi hayatını kaybetti. İki gündür etkili olan fırtına ve yağış, önceki akşam şiddetini artırdı. Girne’de görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü, yollar göle döndü. Çok sayıda otel, iş yeri ve evi su bastı. Lefkoşa-Girne yolunun Ciklos mevkisinde seyir halindeki bazı araçlar, sel sularına kapılarak Doğanköy Deresi’ne uçtu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Felaketin ardından bölgeye sevk edilen dalgıçlar, araçlarda 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ölenlerin Gaye Soyutok (18), Günay Kandağ (18), Tolgay Bekci (21 ) ve Ahmet Kılıç (23) olduğu öğrenildi. Dalgıçlar, başka selzede olup olmadığını tespit etmek gölü taradı. Girne-Lefkoşa, Girne-Dikmen ve Güzelyurt-Kalkanlı kara yolları ulaşıma kapandı. Girne’de bir otelde mahsur kalan turistler itfaiye araçlarıyla kurtarıldı. Enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı bir çok bölge karanlıkta kaldı, internet bağlantısı kesildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi.

SAKIN EVDEN ÇIKMAYIN

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nden yapılan açıklamada, zorunlu olmadıkça “evden çıkmayın” çağrısı yapıldı. Açıklamada, “Sel baskını halinde evlerinde elektrikli cihazları kullanmayın. Elektrik şalterlerini derhal kapatıın. Zorunlu olmadıkça evlerinizden ayrılmayın, trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıktığınız takdirde risk teşkil edebilecek su veya çamur birikintilerine girmeyin” denildi.

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BAŞBAKAN GİRNE’DE

Meteoroloji Müdürlüğü yetkillileri de fırtına ve yağışın etkisini artıracağını belirterek, halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, olağan haftalık görüşmesini sel felaketi nedeniyle iptal etti. Akıncı, “Yapılaşma konusunda çok daha ciddi planlamalar yapmak şart” dedi. Girne’de incelemelerde bulunan Başkakan Tufan Erhürman da son derece üzücü bir olayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

MAHSUR KALANLAR VAR

Selin en çok etkili olduğu Lapta’nın Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, “Evlerinde mahsur kalanlar var” dedi. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, Başbakan Tufan Erhürman’ı arayarak, “Türkiye her türlü yardım için hazır” dedi. Ada’da görev yapan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askeri birlikler de ekiplere yardımcı oldu.