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KOCAELİ

Gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda öldürüldü

Kocaeli'de, internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Arslan'ın ölümüne ilişkin çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Kocaelide gazeteci Güngör Arslan silahlı saldırıda öldürüldü: Güngör Arslan kimdir?
Güngör Arslan

Gazeteci Güngör Arslan, Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakaladı.

Olayın ardından hastaneye gelen Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada ve İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Arslan'ın yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Olayla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un talimatıyla başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Öte yandan Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında İzmit ilçesinde ateşli silahla yaralama olayı meydana geldiğinin ihbar edilmesi üzerine güvenlik güçlerinin derhal olay yerine intikal ettiği belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Güngör Arslan'ın yaralandığı ve 112 Acil Servis görevlileri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayı gerçekleştirdiği anlaşılan R.Ö. isimli şahıs, suç aleti tabancayla emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup, bu menfur saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Basın mensubu Güngör Arslan'a yönelik gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden (KOGACE) yapılan açıklamada ise Arslan'ın ofisinde silahlı saldırıya uğradığı belirtilerek, saldırının kınandığı ifade edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Arslan'ın İzmit ilçesinde saat 15.00 sıralarında silahlı saldırı sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayla ilgili şüpheli R.Ö'nün suç aleti tabancayla yakalandığı belirtilen açıklamada, saldırının aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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