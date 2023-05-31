Konya modeli markaya dönüştü

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Alparslan Türkeş Caddesi’nin açılışı ile Taşköprü Alt Geçidi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girdiği 15. seçimi kazanarak 12. Cumhurbaşkanı olarak devam edeceğini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Bu seçimlerde Konyamız yine her zaman olduğu gibi yüzde 73’le Türkiye’nin en önde gelen büyükşehirlerinden birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve Türkiye Yüzyılı’na büyük bir destek vermiş oldu. Ama asıl dikkatimizi çeken dünyanın her yerinde, hem soydaşlarımızın, Türklerin bulunduğu yerlerde hem de mazlum coğrafyalarda Müslümanların büyük bir sevinç içinde olduğunu gördük. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dünya lideri olduğunun bir işaretidir. Ülkemize, şehrimize ve tüm dünyaya hayırlı olsun” diye konuştu.

Uğur İbrahim Altay.

İKİ ÖNEMLİ PROGRAM İÇİN BİR ARAYA GELDİK

AK Parti belediyeciliği anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın hep ifade ettiği gibi ‘Durmak yok, yola devam’ zihniyetiyle yoğun günlerden hemen sonra iki önemli program için hemen seçimden bir gün sonra bir araya geldik. Çünkü Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrimize hizmet ediyoruz. Şehrimizin her noktasında altyapı eksiklerinin tamamlanması, sosyal alanların artırılması, gönül belediyeciliğinin artarak devam etmesi ve şehrimizin ihtiyaçlarının tamamlanması konusunda gece gündüz gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TRAFİK RAHAT, OTOBÜSLER YENİ

Abdülhamid Han, Kazakistan, Karabağ, Necmettin Erbakan caddeleri gibi hizmetlerle şehir içi trafiği rahatlatmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Altay, “Bununla birlikte özellikle yeni almış olduğumuz otobüsler ki 470 milyon lira öz kaynakla 127 yeni otobüsü şehrimize kazandırmıştık. Şimdi inşallah 50 yeni otobüsle ilgili çalışmalarımız tamamlandı, hafta sonunda ilk etap gelmeye başlayacak. Böylece şehir içinde ulaşım konforumuzun artırılmasıyla ilgili de önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Sadece seçim döneminde 7 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında 36 farklı noktada açılışlar ve temel atma törenleri gerçekleştirdik. Bu işlerin toplam bedeli 3 milyar 862 milyon lira oldu” dedi.

PROJELERİN MALİYETİ 400 MİLYON LİRA

Açılışını yaptıkları Alparslan Türkeş Caddesi’nin 3,5 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde; bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeleriyle trafiğin yeni akslarından birisi olacağını dile getiren Başkan Altay, “Bu caddede kamulaştırma çalışmalarımız, altyapı çalışmalarımız ve üst yapı çalışmalarımız tamamlandı. Bu vesileyle 93 milyon liraya mal olan Alparslan Türkeş Caddemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İkinci olarak da Taşköprü Alt Geçidi’nin temelini atıyoruz. Taşköprü Alt Geçidi de hem Alparslan Türkeş Caddesi’ni kesintisiz bir hale getirecek hem de Tren Yolu Caddesi etrafında açtığımız Karabağ ve Kazakistan caddelerinin de çevre yoluna kadar kesintisiz bir şekilde ulaşımını sağlamış olacak. Alt geçidimiz de 303 milyon liralık maliyetiyle kesintisiz bir şekilde yapımına devam ediyoruz. İnşallah bu yıl bitmeden açılışını gerçekleştirmeyi temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

YARINLAR ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK

Başkan Altay, “Merkez ilçe belediye başkanlarımız ve merkez dışındaki 28 belediye başkanımızla Cumhur İttifakı’mızın değerli il başkanlarıyla Konya’mıza hizmet etmek için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz. Konya artık sadece Türkiye’nin değil; dünyanın en önemli şehirlerinden birisi haline geliyor. Konya Modeli Belediyecilik artık Türkiye’de konuşulan bir marka haline dönüştü ve Konya’mız için yarınlar çok daha güzel olacak” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

HEMŞEHRİLERİMİZ İÇİN KOŞTURUYORUZ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, “Rabbim bize ömür verdikçe ve hemşehrilerimiz bizi desteklediği sürece onlara layık olma adına maksimum insani performansı göstererek ekiplerimizle birlikte koşturuyoruz” dedi. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, “Büyük Türkiye zaferi sizler sayesinde hamdolsun gerçekleşti. Durmadan, yorulmadan hizmetleri yürüten kıymetli belediye başkanlarımıza bu şehrin insanları olarak şükranlarımızı ifade ediyoruz” cümlelerini kullandı.

TÜRKİYE YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ise, şöyle konuştu: “Neredeyse yarım milyar liralık bir yatırım demetiyle milletimizin huzurundayız. Zaten seçim sürecinde de eser ve hizmet siyaseti farkını milletimiz gördü. Güçlü ve büyük Türkiye yolcuğu hamdolsun ki devam ediyor. Bu yolculuğu kesintiye uğratmak isteyenler başarılı olamadı. Konya, AK Parti belediyeciliğiyle, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla artık dünya belediyeleriyle yarışır hale geldi.”

KOÇAK: BÜYÜK MUTLULUK İÇİNDEYİM

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, “Konyamız, Başbuğ Alparslan Türkeş gibi müstesna bir ismin, müstesna bir fikir adamının ismini taşıyacak bir caddeye kavuşuyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu ismin burada anılmasına vesile olacak, projede emeği olan herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bir Konyalı olarak büyük bir mutluluk içindeyim” dedi. AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, hizmet siyasetinin farkını yaşamak için bir araya geldiklerini ifade ederek, Konya’nın seçimlerde farkını ortaya koyduğunu ve şehrin geleceğine damga vurduğunu kaydetti.







