Konya'da 40 gün sabah namazını camide kılan çocuklara bisiklet hediye edildi

"Başta il müftümüz olmak üzere tüm din görevlilerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Amaç burada çocuklarımızın camiyle birlikte bir alışkanlık edinmeleri ve namaza alışmaları. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle dindar bir nesil yetiştirmek için Konya Büyükşehir Belediyemizin İl Müftülüğüyle gerçekleştirdiği programı icra etmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkür, sabahın o saatinde uykulu gözlerle camiye gelen çocuklarımıza. Onlar en güzelini hak ettiler. Anne ve babalarına da gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İyi günde kullanmalarını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah."