Konya'da köpeklerin saldırdığı Rana'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

"Konya ilimizin Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."