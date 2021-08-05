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KONYA

Konya’dan destek ekibi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’tan sonra Marmaris’teki orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için daha önce gönderdiği itfaiye araçlarına ek olarak 5 adet iş makinesi ve 8 personel daha gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya’dan destek ekibi
Konya Büyükşehir Belediyesi, daha önce gönderdiği itfaiye araçlarına ek olarak 5 adet iş makinesi ve 8 personel daha gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’tan sonra Marmaris’teki orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için daha önce gönderdiği itfaiye araçlarına ek olarak 5 adet iş makinesi ve 8 personel daha gönderdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk olarak Manavgat’taki yangınlara itfaiye araçları ve personeli, hayvan ambulansı Canbulan ile belirlenen ihtiyaçlara göre yardım malzemeleri gönderdiklerini hatırlatan Başkan Altay, “Marmaris’te yoğun şekilde süren söndürme çalışmalarına destek olmak için daha önce itfaiye araçlarımızı göndermiştik. Şimdi de; ekskavatör, dozer, beko loder ve lowbetten oluşan 5 iş makinesi ve 8 personelimiz Marmaris’teki yangını söndürme çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Allah sahada varını yoğunu ortaya koyan bütün ekiplerimizin yardımcısı olsun. Ülke olarak bunun da üstesinden gelecek güce sahibiz.” ifadelerini kullandı.

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