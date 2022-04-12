Korku köyü: Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü Elmalı şoku atlatamadı

Edirne’de katliamın yaşandığı köyde vatandaşlar korku içinde yaşıyor. Uzunköprü’ye bağlı Elmalı köyünde Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (47) ile çocukları Anıl Güner (26) 29 Mart’ta evlerinde ölü bulunmuş, olayla ilgili Berk Erdoğan (25) tutuklanmıştı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü tahkikat yeni bilgiler ışığında genişletilerek devam ediyor. Ancak köylüler cinayeti tek kişinin işlemiş olamayacağı görüşünde.

Sebahattin Akman

HERKES ÇOK KORKUYOR

Elmalı köyünde bakkal ve kahvehane işleten Tuncay Keser, olaydan sonra dükkanını akşam erkenden kapattığını anlattı: “Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Köy olarak herkes tedirgin. Herkes korkuyor. Köy yerinde bir bakkalın, kahvenin 9’da kapandığı tarihte görülmemiştir. Herkes korkudan evine gidiyor. Kimse failin tek kişi olacağına inanmıyor. Olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz. Köy olarak çok tedirginiz. Failleri öğrenmek istiyoruz.”

Tuncay Keser

TEK BAŞINA YAPILAMAZ

Köy halkından Sebahattin Akman da olayın arkasında başka birilerinin olduğundan şüphelendiğini söyledi: “Bütün köy olarak böyle bir olayın yaşanmasına şaşırdık. Olayla ilgisi olduğu söylenen çocuğun böyle bir şey yapacağı kimsenin aklına gelmezdi. Köy olarak tedirginiz. Gece rahatsız oluyoruz. Bu olay tek başına yapılabilecek bir şey değil. 4 kişi katlediliyor, yalnız başına yapmasına imkan yok. Ama şu an yakalanan başka kimse yok.”

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Katil Berk Erdoğan

Bilezikler yok

Güner ailesinin evdeki altınlar için öldürüldüğü düşünülüyor. Elmalı köyü sakinleri, öldürülen Anıl Güner’in sürekli parası ve altınlarını anlattığını, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini söylemişlerdi.

Mehmet Güner

4 kişinin cesedinin çıktığı evin didik didik aranmış olması da bu iddiayı güçlendirdi. Jandarma ekipleri evde detaylı arama yaptı. Kilerdeki elektrik panosu içinde dede Mehmet Güner’e ait olduğu belirtilen “32 bin lira nakit para ile 10 cumhuriyet, 1 ata ve 15 de küçük olmak üzere 26 altın” bulundu.

Mehmet Güner-Filiz Güner

Evden Filiz Güner’in 10 burma bileziği, beşibiryerde altın seti ve Anıl Güner’in kahvehanede arkadaşlarına anlattığı altınlar çıkmadı.

FOTOĞRAF 19 Edirne’de 4 kişilik aile 1 milyon lira değerindeki altınlar için katledilmişti. Günlerdir aranan altınlar ortaya çıktı.<br> Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'ndeki evlerinde 1 milyon TL'lik altınlar için öldürüldüğü öne sürülen Güner Ailesi'nin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla devam ediyor.. ÇELİŞKİLİ İFADELER<br><br>Olaydan kısa bir süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı Sarı lakaplı Berk E.'nin çelişkili ifadelerinden yola çıkan jandarma, olayla ilgili farklı detaylara ulaşmaya çalışırken, verilen bilgiler ışığında dün katliam evinde yeniden arama yapıldı. DÜŞEN TAKMA DİŞİ, AYAKKABI İZLERİ BULUNDU<br>Jandarmanın yaptığı çalışmada 'sarı' lakabıyla bilinen Berk Erdoğan'ın, olay günü Elmalı köyünde bulunduğu baz istasyonu kayıtlarından tespit edildi. Evde yapılan incelemede Erdoğan'ın takma dişi bulunurken, ev ve bahçede de ayakkabı izleri tespit edildi. Erdoğan'ın dişinin, Anıl Erdoğan ile yaşanan arbede sırasında düştüğü belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Erdoğan'ın, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, \"Ben yapmadım, haberim yok\" dediği öğrenildi. EV DİDİK DİDİK ARANDI<br><br>Jandarma timleri, olay günü gürültüye uyanıp elindeki tüfekle avluya çıktığı sırada sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden dede Mehmet Güner'in yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda kaybolduğu ileri sürülen para ve altınlar için evi didik didik aradı. \"BANA BİR ŞEY OLURSA…\"<br><br>Dede Güner'in \"Bana bir şey olursa param saatte\" dediğinin ortaya çıkmasının ardından duvardaki ve evdeki tüm saatler de incelemeye alındı. Evde bulunan kurmalı iki duvar saatinde ve saatlerin asılı bulunduğu duvarlarda yapılan aramalarda paralara ve altınlara ulaşılamadı.. KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI<br><br>Saatlerden bir sonuç elde edemeyen Jandarma timleri; arama çalışmalarını su ve elektrik saatlerinin panosuna kaydırınca korkunç gerçek ortaya çıktı. ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI<br><br>Ekipler, pano içerisine gizlenmiş siyah bir cüzdan buldu. Olay günü kaybolduğu iddia edilen 30 bin Türk lirası ve 8 cumhuriyet altının da elektrik panosundaki cüzdanda olduğu tespit edildi. Olay günü kaybolduğu ve para çekildiği ileri sürülen dede Güner'in maaş kartı da evde bulundu.. Jandarma para ve altınları tutanak altına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor..<br> Bir milyon lira için katledilmişlerdi: Günlerdir aranan altınlar ortaya çıktı Edirne Uzunköprü'ye bağlı Elmalı Köyü'nde aynı aileden 4 kişinin katledildiği kan donduran vahşette yeni bir gelişme kaydedildi. Hem sırtından hem de başından vurularak öldürülen dede Mehmet Güner'e ait olduğu ve katliam günü çalındığı öne sürülen 30 bin TL ve 8 cumhuriyet altınının yerini jandarma tespit etti. BiP'te paylaş

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