Korku köyü: Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü Elmalı şoku atlatamadı
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü Elmalı köyü olayın şokunu atlatamadı. Cinayetleri tek kişinin işleyemeyeceğini düşünen vatandaşlar tedirgin. Kimse hava karardıktan sonra dışarıda kalmıyor, korkudan erkenden evlerine gidiyorlar.
Edirne’de katliamın yaşandığı köyde vatandaşlar korku içinde yaşıyor. Uzunköprü’ye bağlı Elmalı köyünde Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (47) ile çocukları Anıl Güner (26) 29 Mart’ta evlerinde ölü bulunmuş, olayla ilgili Berk Erdoğan (25) tutuklanmıştı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü tahkikat yeni bilgiler ışığında genişletilerek devam ediyor. Ancak köylüler cinayeti tek kişinin işlemiş olamayacağı görüşünde.
HERKES ÇOK KORKUYOR
Elmalı köyünde bakkal ve kahvehane işleten Tuncay Keser, olaydan sonra dükkanını akşam erkenden kapattığını anlattı: “Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Köy olarak herkes tedirgin. Herkes korkuyor. Köy yerinde bir bakkalın, kahvenin 9’da kapandığı tarihte görülmemiştir. Herkes korkudan evine gidiyor. Kimse failin tek kişi olacağına inanmıyor. Olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz. Köy olarak çok tedirginiz. Failleri öğrenmek istiyoruz.”
TEK BAŞINA YAPILAMAZ
Köy halkından Sebahattin Akman da olayın arkasında başka birilerinin olduğundan şüphelendiğini söyledi: “Bütün köy olarak böyle bir olayın yaşanmasına şaşırdık. Olayla ilgisi olduğu söylenen çocuğun böyle bir şey yapacağı kimsenin aklına gelmezdi. Köy olarak tedirginiz. Gece rahatsız oluyoruz. Bu olay tek başına yapılabilecek bir şey değil. 4 kişi katlediliyor, yalnız başına yapmasına imkan yok. Ama şu an yakalanan başka kimse yok.”
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Bilezikler yok
Güner ailesinin evdeki altınlar için öldürüldüğü düşünülüyor. Elmalı köyü sakinleri, öldürülen Anıl Güner’in sürekli parası ve altınlarını anlattığını, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini söylemişlerdi.
4 kişinin cesedinin çıktığı evin didik didik aranmış olması da bu iddiayı güçlendirdi. Jandarma ekipleri evde detaylı arama yaptı. Kilerdeki elektrik panosu içinde dede Mehmet Güner’e ait olduğu belirtilen “32 bin lira nakit para ile 10 cumhuriyet, 1 ata ve 15 de küçük olmak üzere 26 altın” bulundu.
Evden Filiz Güner’in 10 burma bileziği, beşibiryerde altın seti ve Anıl Güner’in kahvehanede arkadaşlarına anlattığı altınlar çıkmadı.