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Gündem Korku köyü Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü Elmalı şoku atlatamadı
EDİRNE

Korku köyü: Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü Elmalı şoku atlatamadı

Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü Elmalı köyü olayın şokunu atlatamadı. Cinayetleri tek kişinin işleyemeyeceğini düşünen vatandaşlar tedirgin. Kimse hava karardıktan sonra dışarıda kalmıyor, korkudan erkenden evlerine gidiyorlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Korku köyü: Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü Elmalı şoku atlatamadı
Güner ailesinin yaşadıkları evde başlarından vurulmuş halde cansız bedenleri bulunmuştu.

Edirne’de katliamın yaşandığı köyde vatandaşlar korku içinde yaşıyor. Uzunköprü’ye bağlı Elmalı köyünde Mehmet Güner (76), aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55), onun eşi Filiz Güner (47) ile çocukları Anıl Güner (26) 29 Mart’ta evlerinde ölü bulunmuş, olayla ilgili Berk Erdoğan (25) tutuklanmıştı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü tahkikat yeni bilgiler ışığında genişletilerek devam ediyor. Ancak köylüler cinayeti tek kişinin işlemiş olamayacağı görüşünde.

Sebahattin Akman
Sebahattin Akman

HERKES ÇOK KORKUYOR

  • Elmalı köyünde bakkal ve kahvehane işleten Tuncay Keser, olaydan sonra dükkanını akşam erkenden kapattığını anlattı: “Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Köy olarak herkes tedirgin. Herkes korkuyor. Köy yerinde bir bakkalın, kahvenin 9’da kapandığı tarihte görülmemiştir. Herkes korkudan evine gidiyor. Kimse failin tek kişi olacağına inanmıyor. Olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz. Köy olarak çok tedirginiz. Failleri öğrenmek istiyoruz.”

Tuncay Keser
Tuncay Keser

TEK BAŞINA YAPILAMAZ

Köy halkından Sebahattin Akman da olayın arkasında başka birilerinin olduğundan şüphelendiğini söyledi: “Bütün köy olarak böyle bir olayın yaşanmasına şaşırdık. Olayla ilgisi olduğu söylenen çocuğun böyle bir şey yapacağı kimsenin aklına gelmezdi. Köy olarak tedirginiz. Gece rahatsız oluyoruz. Bu olay tek başına yapılabilecek bir şey değil. 4 kişi katlediliyor, yalnız başına yapmasına imkan yok. Ama şu an yakalanan başka kimse yok.”

Katil Berk Erdoğan
Katil Berk Erdoğan

Bilezikler yok

Güner ailesinin evdeki altınlar için öldürüldüğü düşünülüyor. Elmalı köyü sakinleri, öldürülen Anıl Güner’in sürekli parası ve altınlarını anlattığını, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceğini söylemişlerdi.

Mehmet Güner
Mehmet Güner

4 kişinin cesedinin çıktığı evin didik didik aranmış olması da bu iddiayı güçlendirdi. Jandarma ekipleri evde detaylı arama yaptı. Kilerdeki elektrik panosu içinde dede Mehmet Güner’e ait olduğu belirtilen “32 bin lira nakit para ile 10 cumhuriyet, 1 ata ve 15 de küçük olmak üzere 26 altın” bulundu.

Mehmet Güner-Filiz Güner
Mehmet Güner-Filiz Güner
Evden Filiz Güner’in 10 burma bileziği, beşibiryerde altın seti ve Anıl Güner’in kahvehanede arkadaşlarına anlattığı altınlar çıkmadı.

Bir milyon lira için katledilmişlerdi: Günlerdir aranan altınlar ortaya çıktı
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Edirne’de 4 kişilik aile 1 milyon lira değerindeki altınlar için katledilmişti. Günlerdir aranan altınlar ortaya çıktı.<br>
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Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'ndeki evlerinde 1 milyon TL'lik altınlar için öldürüldüğü öne sürülen Güner Ailesi'nin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla devam ediyor..
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ÇELİŞKİLİ İFADELER<br><br>Olaydan kısa bir süre sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen katil zanlısı Sarı lakaplı Berk E.'nin çelişkili ifadelerinden yola çıkan jandarma, olayla ilgili farklı detaylara ulaşmaya çalışırken, verilen bilgiler ışığında dün katliam evinde yeniden arama yapıldı.
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DÜŞEN TAKMA DİŞİ, AYAKKABI İZLERİ BULUNDU<br>Jandarmanın yaptığı çalışmada 'sarı' lakabıyla bilinen Berk Erdoğan'ın, olay günü Elmalı köyünde bulunduğu baz istasyonu kayıtlarından tespit edildi. Evde yapılan incelemede Erdoğan'ın takma dişi bulunurken, ev ve bahçede de ayakkabı izleri tespit edildi. Erdoğan'ın dişinin, Anıl Erdoğan ile yaşanan arbede sırasında düştüğü belirtildi.
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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Erdoğan'ın, ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, \"Ben yapmadım, haberim yok\" dediği öğrenildi.
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EV DİDİK DİDİK ARANDI<br><br>Jandarma timleri, olay günü gürültüye uyanıp elindeki tüfekle avluya çıktığı sırada sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybeden dede Mehmet Güner'in yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda kaybolduğu ileri sürülen para ve altınlar için evi didik didik aradı.
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\"BANA BİR ŞEY OLURSA…\"<br><br>Dede Güner'in \"Bana bir şey olursa param saatte\" dediğinin ortaya çıkmasının ardından duvardaki ve evdeki tüm saatler de incelemeye alındı.
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Evde bulunan kurmalı iki duvar saatinde ve saatlerin asılı bulunduğu duvarlarda yapılan aramalarda paralara ve altınlara ulaşılamadı..
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KORKUNÇ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI<br><br>Saatlerden bir sonuç elde edemeyen Jandarma timleri; arama çalışmalarını su ve elektrik saatlerinin panosuna kaydırınca korkunç gerçek ortaya çıktı.
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ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKTI<br><br>Ekipler, pano içerisine gizlenmiş siyah bir cüzdan buldu. Olay günü kaybolduğu iddia edilen 30 bin Türk lirası ve 8 cumhuriyet altının da elektrik panosundaki cüzdanda olduğu tespit edildi.
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Olay günü kaybolduğu ve para çekildiği ileri sürülen dede Güner'in maaş kartı da evde bulundu..
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Jandarma para ve altınları tutanak altına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor..<br>
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Bir milyon lira için katledilmişlerdi: Günlerdir aranan altınlar ortaya çıktı
Edirne Uzunköprü'ye bağlı Elmalı Köyü'nde aynı aileden 4 kişinin katledildiği kan donduran vahşette yeni bir gelişme kaydedildi. Hem sırtından hem de başından vurularak öldürülen dede Mehmet Güner'e ait olduğu ve katliam günü çalındığı öne sürülen 30 bin TL ve 8 cumhuriyet altınının yerini jandarma tespit etti.

​Edirne'deki aile katliamının detayları belli oldu: Hepsi başından vurulmuş
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Edirne'nin Elmalı köyünde, aynı aileden dede Mehmet Güner (76) ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güner (55) ve eşi Filiz Güner (47) ile çiftin çocukları Anıl Güner'in (26) cansız bedenleri evlerinde silahla vurulmuş olarak bulundu.
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Cansız bedenler, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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SÜT GÖTÜRMEYİNCE MERAK ETTİLER<br><br>Ailenin cansız bedenlerinin ise sabah süt alamaya gelen kişinin bulduğu belirtildi.
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Kooperatiften her sabah süt toplamaya gelen görevliler, Güner ailesini süt getirmediğini fark edince telefonla aradı.
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TORUNUN CESEDİ KAPI ÖNÜNDE BULUNDU<br><br>Aileye ulaşamayan görevlinin yönlendirmesiyle eve giden kişi, açık kapının hemen girişinde Anıl Güner'i ölü bulunca durumu köylülere bildirdi.
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Hemen eve gelen köylüler, Anıl Güner'in cesedinin yanı sıra müstakil evde 3 kişinin daha cansız bedenlerini bulunca jandarmaya bildirdi.
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BAŞLARINA ATEŞ EDİLMİŞ<br><br>Anıl Güner'in, dün akşam köy kahvesinde arkadaşlarıyla oturup, sohbet ettiği ve saat 24.00 sıralarında eve döndüğü öğrenildi.
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Yapılan ilk incelemede, 4 kişinin başlarına ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.
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CAMLARI KIRILAN EVDE ARBEDE YAŞANMIŞ<br><br>Evde kırık camların da bulunduğunu söyleyen köylüler, arbede yaşanmış olabileceğini dile getirdi.
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Jandarma ekipleri de bazı köylüleri bilgilerine başvurmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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\"1 MİLYON LİRALIK ALTIN ALDIM\" DEMİŞ<br><br>Köyde çiftçilik ve besicilik yapan aileden Anıl Güner'in köy kahvesinde arkadaşlarıyla yaptığı sohbette, parasını altına yatırdığını anlattığı ortaya çıktı.
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Anıl Güner'in çevresine, \"1 milyonum vardı, altın alıp yatırım yaptım. Paramla yeni yatırımlar yapacağım\" dediği belirtildi.
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Evde bulunan av tüfeği ile kuru sıkı tabancanın Anıl Güner'e ait olduğu kaydedildi.
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Öte yandan ailenin yakınları üzüntü yaşadı.
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​Edirne'deki aile katliamının detayları belli oldu: Hepsi başından vurulmuş
Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde, aynı aileden dört kişinin cansız bedeni bulundu. Dede, oğlu, gelini ve torunundan oluşan ailenin tamamının başlarından vurulduğu belirlendi.


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