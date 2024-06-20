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Kurban Bayramı tatili sonrası dönüşler başladı: İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu

Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirenlerden bazılarının dönüşe geçmesi, Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Öte yandan Yunanistan'dan Türkiye'ye geçiş yapılan bir diğer sınır, Pazarkule Sınır Kapısı'nda ise yoğunluk gözlenmiyor.

17:48 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:49 - 20/06/2024 Perşembe
AA
İpsala Sınır Kapısı
İpsala Sınır Kapısı

Kurban Bayramı tatilinin bitimine az bir süre kala tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.


Tatilini yurt dışında geçiren bazı tatilciler dönüş için bugünü seçti.


Bu nedenle İpsala Sınır Kapısı'nda zaman zaman kuyruk oluşuyor. Araç kuyruğunun 200-300 metreyi bulduğu zamanlar oluyor.

İpsala Sınır Kapısı'nda görevli polis ve gümrük memurları yoğunluk oluşmaması için çaba sarfediyor.


İpsala Sınır Kapısı'ndaki akıcı yoğunluğa rağmen tatilciler, Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Komşu ülkenin sınır kapısındaki kuyruklar zaman zaman 2 kilometreye yaklaşıyor.

Öte yandan Yunanistan'dan Türkiye'ye geçiş yapılan bir diğer sınır, Pazarkule Sınır Kapısı'nda ise yoğunluk gözlenmiyor.



#İpsala
#Kurban Bayramı
#bayram tatili
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