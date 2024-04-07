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Hayat

Bayram tatili yoğunluğu

9 günlük bayram tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler, havalimanlarına ve otogarlara akın etti. Otoyollarda da tatil için yola çıkan sürücüler nedeniyle akıcı bir yoğunluk oluştu.

04:00 - 7/04/2024 Pazar
Güncelleme: 02:56 - 7/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 9 günlük tatili memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenler, İstanbul'daki havalimanlarında ve otogarlarda yoğunluk oluşturdu. İstanbul Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önceki gün başlayan yoğunluk tatilin ilk gününde de sürdü.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Tatil için kentten ayrılanlar, erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı'na ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelmeye başladı. Yolcular, sabahtan itibaren X-Ray kontrol noktalarında, bilet ve valiz işlemleri için kontuarların önünde yoğunluk oluşturdu. Havalimanındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak için yolculara yardımcı oldu. Özellikle iç hat kontuarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında uzun kuyruklar oluştu.

700 UÇUŞ YAPILACAK

Ramazan Bayramı'nda normalin üzerinde yoğunluk beklenen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 günlük bayram tatili süresince günlük yaklaşık 700 uçuş yapılması planlanıyor. Havalimanında Ramazan Bayramı'nda toplam 6 bin 500 uçuşla 1 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verileceği öngörülüyor. Havalimanlarındaki yoğunluğun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

EK SEFER KONULDU

Otogarın içinde araç ve yolcu hareketliliği yaşanırken, birçok otobüs firması ek sefer koydu. Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulamazken kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti. Otobüs firması yetkilisi Yaşar Dursun, bilet fiyatlarının Kayseri'ye 800, Malatya'ya 1250 lira olduğunu vurgulayarak, “Araçlar dolu. Ek seferler konuldu. Yoğunluk bayramın ikinci gününe kadar sürer” dedi.



#Ramazan Bayramı
#Tatil
#Aktüel
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