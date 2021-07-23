Kandil'in baronları

İzmir ve Muğla’da HDP teşkilatlarına yönelik karanlık saldırıların ardından yeni provokasyonlar geldi. Bu kez de 3 şehirdeki adli olaylar üzerinden Kürt kökenli vatandaşlara saldırı düzenlendiği propagandası yapılmaya başlandı. HDP ile partiye müzahir STK’ların manipüle ettiği olayların ilki 20 Temmuz’da Ankara Altındağ’da meydana geldi. Hayvan kesim alanında iki ayrı çiftlik evindeki komşular arasında “hayvan dışkısının döküldüğü alan” sebebiyle kavga çıktı. İki tarafın yakınlarının da dahil olduğu kavgada 4 kişi yaralandı.

“SIRA BİZDE” KAVGASI

İkinci olay Afyonkarahisar’da yaşandı. Sultandağı’na bağlı Dereçine beldesinde tıraş olmak isteyen mevsimlik tarım işçisi gençlerle berber arasında gerilim yaşandı. Sıranın kendilerinde olduğu halde başkalarının tıraş edildiğini iddia eden gençler berberle kavga etti. Çevredekilerin de olaya dahil olmasıyla büyüyen kavgaya jandarma müdahale etti. Tıraş sırası yüzünden çıkan bu kavga da HDP ve PKK medyası tarafından ırkçı saldırı olarak servis edildi. Olayın siyasi bir yönü olmadığını belirten belde sakinleri, bölgeye kiraz toplamak için her yıl 1000’e yakın mevsimlik işçi geldiğini ve bugüne kadar hiçbir sorun olmadığını söylediler.

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HAYVAN OTLATMA KAVGASI

Ankara ve Afyonkarahisar’daki olayları etnik nedenlere bağlayan HDP ve medyası son olarak Konya’nın Meram ilçesindeki olayı da manipüle etti. İlçeye bağlı Çarıklıköy’de hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşların hayvanlarının Karahüyük Mahallesi’ndeki vatandaşların tarlasına girmesi sonucu tartışma çıktı. Kısa sürede diğer mahalle sakinlerinin de katıldığı kavgada silahla vurulan Hakim Dal hayatını kaybetti. Dal’ın 20 yıldır mahallede hayvancılık yaptığı, taraflar arasında daha önce de aynı sebeple tartışma yaşandığı öğrenildi.

VALİLİK GERÇEĞİ AÇIKLADI

“Kürtler saldırıya uğradı” iddiaları üzerine Konya Valiliği açıklama yaptı. Olayın adli bir vaka olduğu, belirli çevrelerce etnik kavga gibi yansıtılmaya, bu yönde algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı. Vatandaşlardan bu tür provokatif paylaşım ve haberlere itibar etmemeleri istendi.

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15 BARO KAŞIYOR

Valiliklerin provokasyonlara karşı vatandaşları uyarmalarına rağmen, her zaman terörü destekleyen barolar ise yine devreye girdi. HDP ve PKK medyasının yalan haberleri üzerine Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Bitlis, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Batman, Hakkari, Muş, Siirt, Kars, Şırnak, Van ve Mardin Baroları yaşanan adli olayları “ırkçı saldırı” olarak niteledi. Yaşananların münferit ve adli olaylar olarak görülmemesini isteyen barolar, olayları “Kürt kimliği ve Kürtçe dilinin kullanımı” yüzünden olduğunu ileri süren ortak bir açıklama yaptı.

İZMİR VE MUĞLA'DA BAŞARAMADILAR

Ankara, Afyonkarahisar ve Konya’daki olayları çarpıtıp yalan haberler üzerinden kaos hedefleyen HDP ve partiye müzahir STK’larla barolar, aynı provokasyonu geçtiğimiz aylarda da HDP binalarına yapılan saldırılarda denedi. İzmir’de HDP il başkanlığı, Marmaris’te de HDP ilçe başkanlığına yapılan saldırıların ardından girişilen provokasyon denemesi başarısız olmuştu. İzmir ve Marmaris’teki olaylarda istediği sonucu alamayan HDP ile partiye müzahir STK’lar ve baroların adli olayları ırkçı saldırı gibi gösterme çabaları yine sonuçsuz kaldı.

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GÜNDEM HDP Kandil’in arka bahçesi