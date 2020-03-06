Gündem Kütahyada sarı duman paniği
KÜTAHYA

Kütahya'da sarı duman paniği

Kütahya'da özel sektörü ait azot tesislerinin bacasından çıkan sarı duman vatandaşlar arasında tedirginliğe yol açtı. Yetkililer, durumun küçük bir arızadan kaynaklandığını ve çevreye herhangi bir zararının söz konusu olmadığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Tesisten çıkan sarıgaz, bir saat sonra tamamen kayboldu.
Tesisten çıkan sarıgaz, bir saat sonra tamamen kayboldu.

İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. Kütahya Azot Tesisleri Teknik Servisler Müdürü Serkan Karakoç, yaptığı açıklamada, arızanın kısa sürede giderilerek durumun normale döndüğünü kaydetti.

Karakoç, "Tesisler devrede. Herhangi bir sıkıntı yok. Mekanık bir arazı oldu. Sarıgazın çıktığı yer Nitrik asit üretim tesisi burası. Nitrik asit üretilirken NOx gazları çıkıyor. Bununla ilgili de bizim sistemde filtremiz var. Yakma sistemimiz var. Bu sistem ile zararsız N2 (Azot gazı) gazı haline getiriyor. Bugün ufuk bir mekanik arıza meydana geliyor. 15 dakika sistem çalışmayınca sarı duman çıkıyor. Herhangi bir zararı yoktur. Endişelenecek bir durum yoktur" dedi.

Bu arada, Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların ihbarı üzerine gerekli hassasiyeti gösterip fabrikaya giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerin, konuyla alakalı tutanak tutuğu belirtildi.

Sarıgazın bir saat sonra tamamen kaybolduğu görüldü.

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