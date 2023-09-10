|
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurulan TIR'da 15 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Kuzey Marmara Otoyolu'nda durdurdukları tırda 15 ton kaçak etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan tır sahibi H.G. ve şoför M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

08:26 . 10/09/2023 Pazar
AA
İstanbul'da durdurulan tırda 15 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul'da durdurulan tırda 15 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sahte içki, imal ve ticareti soruşturması kapsamında; lisanssız ve insan sağlığını tehdit eden merdiven altı imalathanelerde damıtılan etil alkolün İzmir, Antalya, Muğla gibi turistik illerde sahte içki yapımında kullanılmak üzere sevk edileceği bilgisine ulaşıldı.


Alınan bilgi kapsamında yapılan takip sonucunda; etil alkolün Antalya iline taşındığı tır, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe girişlerinde durduruldu.

Tırda yapılan aramada, kolilenmiş vaziyette 15 ton etil alkol ele geçirildi.


Gözaltına alınan tır sahibi H.G. ve şoför M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.




#Etil alkol
#İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
#Kuzey Marmara Otoyolu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı