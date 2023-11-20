Kuzey Marmara Otoyolu'ndan trafik iddialarına açıklama: Ekiplerimiz gece gündüz sahada

İstanbul ile Ankara’yı bağlayan önemli geçiş güzergahlarından Kuzey Marmara otoyolunda, yoğun kar yağışının ardından kış lastiği kullanmadığı için yolda ilerlemeyen araç sürücüleri trafikte aksamaya neden oldu. Kuzey Marmara Otoyolu personeli tarafından beklenen kar yağışı ve şiddetli fırtınanın öncesinde, gece boyunca tedbiren tuz ve solüsyon uygulamalarının yapıldığı güzergah hava koşullarına rağmen açık kalmayı başardı. Ekiplerin tuzlama çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.





Kuzey Marmara Otoyolu'ndan (KMO) 19 Kasım 2023 tarihinde Marmara Bölgesi’nin kuzey ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile şiddetli fırtına sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanan trafik yavaşlamasına ilişkin açıklama yapıldı.





KMO'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"19 Kasım 2023 tarihinde, sabah saat 06.30 ile 07.00 sularında Marmara Bölgesi'nin kuzey kesimi ve yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde de etkili olmuştur. Özellikle Sevindikli mevkii (Km 158+000 – Km 169+000 arasında) şiddetli rüzgarın da etkisiyle birlikte tipi şeklinde devam eden kar yağışı, saat 10:30 sularına kadar kesintisiz olarak devam etmiştir.





7/24 aralıksız şekilde sahada görev yapan Kuzey Marmara Otoyolu personeli ve karla mücadele ekiplerimiz ise beklenen kar yağışı ve şiddetli fırtınanın öncesinde, gece boyunca tedbiren tuz ve solüsyon uygulamalarıyla önleyici çalışmaları titizlikle gerçekleştirmişti. Alınan ek önlemler ile güvenli trafik akışını sağlayacak şekilde otoyol platformu üzerine tuz-solüsyon uygulaması yapılmış ve kar küreme çalışmaları da durmaksızın devam etmiştir.





Bahse konu olan haberde paylaşılan görselden de anlaşılacağı üzere, KMO ekipleri tarafından yapılan müdahalenin etkili olduğu görülmekte ve İstanbul yönündeki trafik akışının kesintisiz şekilde sürdüğü gözükmektedir.





Ancak alınan tüm önlemler ve sahadaki yol açma çalışmalarımıza rağmen, maalesef kış şartlarına uygun kar lastiği kullanmayan ağır vasıtalar ve otomobil hızını hava şartlarına göre ayarlamayan, kış lastiği kullanmadığı için yolda ilerlemeyen binek araç sürücülerinin neden olduğu beklemeden kaynaklı trafikte yavaşlamalar yaşanmıştır. Dolayısıyla bu sebepten ötürü Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde Km 159+554 – Km 160+271 arasında bulunan V02 Viyadüğü üzerinde 30 ile 45 dakika arasında gecikmelere sebep olan bir araç konvoyu oluşmuştur.





Kuzey Marmara Otoyolu olarak, bu koşullar sebebiyle trafikte oluşan araç birikmesini engellemek için ise kar ve buzla mücadele araçlarımız ile birlikte sahada 7/24 esasıyla özveriyle çalışan profesyonel ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiştir.





Ekiplerimiz, gerek emniyet şeritlerinden ilerleyerek gerekse de tersten kontrollü bir şekilde trafiği açık tutarak, saat 11:00 sularında ise otoyolun tamamında tüm şeritleri açık olacak şekilde güvenli trafik akışını sağlamıştır"







