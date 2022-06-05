Malatya ‘Esenlik’e üç yeni marketle çıkıyor

Vilayet Market, Sancaktar Market ve İnderesi Tabiat Parkı’nda olmak üzere 3 yeni Esenlik Market düzenlenen toplu açılış töreni ile hizmete açıldı.

Malatyalılardan aldığı destekle büyümeye devam eden Esenlik A.Ş, ihtiyaç duyulan yerlere yeni şubeler açmaya devam ediyor. Vilayet Market, Sancaktar Market ve İnderesi Tabiat Parkı’nda olmak üzere 3 yeni Esenlik Market düzenlenen toplu açılış töreni ile hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, “Aynı anda 3 tane marketi açmanın gururunu yaşıyoruz. Marketlerden bir tanesi Vilayet Market, ‘Sancaktar’ ismini verdiğimiz Şehit Fevzi Mahallesi’nde bulunan ve eski doğu garajının içerisinde ve üçüncü marketimiz ise Sayın Başkanımızın büyük gayretleriyle Malatya’mıza kazandırdığı İnderesi Tabiat Parkı’nda 30 metrekare alanda inşa edildi. Market butik market şeklinde yapıldı. Parka giden hemşerilerimize hizmet verecek” dedi.

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‘MALATYA HALKI KAZANIYOR’

Malatya’da birçok güzel çalışmanın yapıldığını ifade eden Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, “Malatya’da çok güzel çalışmalar yapılıyor ve kamuya ait gayrimenkuller yerel yönetimlerle, belediyelerle yenileme sürecine giriyor. Bu binanın bir kısmı vatandaşa hizmet etmek için market bir kısmı da kamu kurumu için tahsis edilmiş durumda. Bu tür çalışmalarda Malatya halkı kazanıyor. Çünkü bir tarafında Valilik bir tarafında Belediye var. Valilik binalarını yeniliyor, Belediye de merkezi konumda yeni yerler kazanıyor. Kazanılan bu yerleri de tekrardan Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

TİCARETİN YÜZDE 57’SİNİ SIRTLIYOR

Özel ticarethanelerle rekabet yapmak yerine piyasadaki fiyat istikrarını sağlamak için market ağını genişlettiklerine değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Esenlik 1990 yılında kurulan Malatya’nın öz malıdır ve yüzde yüz Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sermayesiyle kurulmuş ve faaliyetlerini de bu çerçevede yürütmektedir. Bugün 3 market birden açıyoruz. Netice itibariyle Esenlik güvenin, istikrarın, ucuz ve kaliteli malı halkla buluşturma yeridir. Sonuçta vatandaşı destekleme, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılama ve Malatya’nın değerlerine sahip çıkma noktasında Esenlik şirketimiz büyük gayret göstermiştir. Malatya’daki ticaretin yüzde 57’si Esenliklerde devam etmektedir. Bu da Esenlik’in güvenilir, ucuz ve kaliteli olduğunun en büyük göstergesidir. Ben marketlerimizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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‘ESENLİK HALKIN MALI’

Açılış törenine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Halka hizmet Hakk’a hizmet parolasıyla çıkmış olduğumuz bu yolda her gün yeni bir hizmeti Malatyalılarla buluşturmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün de halkın malı olan Esenlik marketinin açılışı için buradayız. Büyükşehir’imiz Malatya’mızın her yerinde vatandaşa hizmet etme noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Yapılan bu hizmetlerin Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözlerine yer verdi.