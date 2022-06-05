Gündem Malatya Esenlike üç yeni marketle çıkıyor
MALATYA

Malatya ‘Esenlik’e üç yeni marketle çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Esenlik AŞ, marketlerine 3 yeni şube daha eklendi. Açılışta konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ‘Esenlik güvenin ve istikrarın adı, ucuz ve kaliteli malın halkla buluştuğu yerdir’ dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya haberleri: Malatya ‘Esenlik’e üç yeni marketle çıkıyor ​
Vilayet Market, Sancaktar Market ve İnderesi Tabiat Parkı’nda olmak üzere 3 yeni Esenlik Market düzenlenen toplu açılış töreni ile hizmete açıldı.

Malatyalılardan aldığı destekle büyümeye devam eden Esenlik A.Ş, ihtiyaç duyulan yerlere yeni şubeler açmaya devam ediyor. Vilayet Market, Sancaktar Market ve İnderesi Tabiat Parkı’nda olmak üzere 3 yeni Esenlik Market düzenlenen toplu açılış töreni ile hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, “Aynı anda 3 tane marketi açmanın gururunu yaşıyoruz. Marketlerden bir tanesi Vilayet Market, ‘Sancaktar’ ismini verdiğimiz Şehit Fevzi Mahallesi’nde bulunan ve eski doğu garajının içerisinde ve üçüncü marketimiz ise Sayın Başkanımızın büyük gayretleriyle Malatya’mıza kazandırdığı İnderesi Tabiat Parkı’nda 30 metrekare alanda inşa edildi. Market butik market şeklinde yapıldı. Parka giden hemşerilerimize hizmet verecek” dedi.

‘MALATYA HALKI KAZANIYOR’

Malatya’da birçok güzel çalışmanın yapıldığını ifade eden Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, “Malatya’da çok güzel çalışmalar yapılıyor ve kamuya ait gayrimenkuller yerel yönetimlerle, belediyelerle yenileme sürecine giriyor. Bu binanın bir kısmı vatandaşa hizmet etmek için market bir kısmı da kamu kurumu için tahsis edilmiş durumda. Bu tür çalışmalarda Malatya halkı kazanıyor. Çünkü bir tarafında Valilik bir tarafında Belediye var. Valilik binalarını yeniliyor, Belediye de merkezi konumda yeni yerler kazanıyor. Kazanılan bu yerleri de tekrardan Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

TİCARETİN YÜZDE 57’SİNİ SIRTLIYOR

Özel ticarethanelerle rekabet yapmak yerine piyasadaki fiyat istikrarını sağlamak için market ağını genişlettiklerine değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Esenlik 1990 yılında kurulan Malatya’nın öz malıdır ve yüzde yüz Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sermayesiyle kurulmuş ve faaliyetlerini de bu çerçevede yürütmektedir. Bugün 3 market birden açıyoruz. Netice itibariyle Esenlik güvenin, istikrarın, ucuz ve kaliteli malı halkla buluşturma yeridir. Sonuçta vatandaşı destekleme, hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılama ve Malatya’nın değerlerine sahip çıkma noktasında Esenlik şirketimiz büyük gayret göstermiştir. Malatya’daki ticaretin yüzde 57’si Esenliklerde devam etmektedir. Bu da Esenlik’in güvenilir, ucuz ve kaliteli olduğunun en büyük göstergesidir. Ben marketlerimizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

‘ESENLİK HALKIN MALI’

Açılış törenine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Halka hizmet Hakk’a hizmet parolasıyla çıkmış olduğumuz bu yolda her gün yeni bir hizmeti Malatyalılarla buluşturmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün de halkın malı olan Esenlik marketinin açılışı için buradayız. Büyükşehir’imiz Malatya’mızın her yerinde vatandaşa hizmet etme noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Yapılan bu hizmetlerin Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözlerine yer verdi.

PKK sivilleri kalkan yapıyor

PKK sivilleri kalkan yapıyor

​Rasd Suriye İnsan Hakları Ağı çok sayıda köy ve kasabadan yardım çağrısı aldıklarını duyurdu.
248 saldırı 139 sivil şehit

248 saldırı 139 sivil şehit

​Harekatın hedefi bu hain yuvaları.
Pakistan ile 5 konuda işbirliği

Pakistan ile 5 konuda işbirliği

​Karayolları için ortak çalışma yapılacak.
Atina'nın üç aşamalı işgal planı

Atina'nın üç aşamalı işgal planı

​Amiral Cihat Yaycı Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.
Temiz çevre yeşil ülke

Temiz çevre yeşil ülke

81 ilde göl ve denizlerde dip temizliği yapılırken sahillerde gönüllüler atık topladı.
Akdeniz kalbi korur

Akdeniz kalbi korur

​Şok diyetler kalp ritmini bozuyor.
Terör koridorunu darmadağın ettik

Terör koridorunu darmadağın ettik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye yapılacak 5. harekata ilişkin konuştu.
Farklı başlangıç

Farklı başlangıç

​A Milli Futbol Takımımız, Faroe Adaları'nı 4 golle geçti.
Başakşehir'de 'Ronaldo' esintileri

Başakşehir'de 'Ronaldo' esintileri

A Milli Takım'ın Faroe Adaları maçında gündem olan gol sevinci.

​Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki.

Bakan Koca, belirti gösteren dört kişinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

45 dakikalık <br>performans kızdırdı

45 dakikalık
performans kızdırdı

İlk yarı oynanan oyun eleştirilere neden oldu.

Ömer Çelik, muhalefetin 'seçim' spekülasyonlarına noktayı koydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.