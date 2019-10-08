Gündem Mardinde kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler
MARDİN

Mardin haberleri: Kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler

Mardin'de kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektriği önlemek için kurulan pano, mahalledeki kadın ve çocuklar tarafından söküldü. O anlar ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın ve çocukların söktükleri panoyu sürükleyerek, evlerinin bulunduğu alandan uzaklaştırdığı yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Panoyu söktükleri anlar kameralara yansıdı.
Panoyu söktükleri anlar kameralara yansıdı.

Dağıtım bölgesinde bulunan illerde kayıt dışı tüketimi yüzde 80'den yüzde 54'e indiren Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Nusaybin ilçesindeki 8 Mart, Devrim ve Barış mahallelerinde 16 milyon 393 bin liralık şebeke yenileme çalışması başlattı.

Kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler
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Kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler
Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektriği önlemek için kurulan pano, mahalledeki kadın ve çocuklar tarafından söküldü. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.


Görüntülerde, kadın ve çocukların söktükleri panoyu sürükleyerek, evlerinin bulunduğu alandan uzaklaştırdığı yer aldı.

Söktükleri panoyu sürüklediler

Çalışmalar kapsamında havai hatları yeraltına alındı, trafolar güçlendirildi, sayaçların yapı dışındaki dağıtım panolarına alındı. Dicle Elektrik görevlilerince, 8 Mart Mahallesi'nde sokak aralarına kurulan kaçak elektriği önleyen pano, kadın ve çocuklar tarafından yerinden söküldü. O anlar ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaçak elektrik kullanımını tespit eden cihaz geliştirildi
TEKNOLOJİ
Kaçak elektrik kullanımını tespit eden cihaz geliştirildi

Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe engel olmaya çalıştılar
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Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe engel olmaya çalıştılar
Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe engel olmaya çalıştılar. Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaçak olduğu belirlenen trafolara müdahale etmek isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerine, bir grup köylü engel olmaya çalıştı. Aynı zamanda görevlilere taş da atan gruba jandarma tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.


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