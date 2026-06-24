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Mardin’deki örtü yangınları ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Mardin’deki örtü yangınları ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

00:2924/06/2026, Çarşamba
IHA
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Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kırsal Damlalı ve Uluköy mahalleleri arasında çıkan örtü yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra TOMA'lar da destek verirken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Damlalı ve Uluköy mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek verdi. Alevlere havadan helikopterle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


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