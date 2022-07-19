​Mardin’den 11 bin kilometreye ihracat

Mardinli ihracatçılar 11 bin kilometre uzaklıktaki ABD’ye ihracatını artırmayı başardı. Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Başkanı Abdülkadir Akkuş, Mardin’den yapılan ihracatın yılın ilk yarısında yüzde 30,9 artarak 532,7 milyon dolara ulaştığını, gıda fiyatları artarken Mardin’in dünyayı beslemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Abdülkadir Akkuş

1 MİLYAR DOLARI YAKALARIZ

Rakamların Mardinli firmaların dünya pazarından aldığı paydaki artışını teyit eder nitelikte olduğunu belirten Akkuş, "2022 yılının ilk yarısında Türkiye’nin ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 arttığını görüyoruz. Mardin'imizin ihracatının Türkiye’nin ihracatından daha hızlı büyümesi ve yıl sonuna yönelik yeniden 1 milyar doların üzerinde bir değere yükselecek olması sevindirici” diye konuştu. Mardinli firmaların Mezopotamya’nın verimli topraklarından elde ettiği tarımsal ham maddeleri işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürdüğünü ifade eden Akkuş, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada gıda fiyatlarının hızla arttığını belirtti.

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HUBUBAT İLK SIRADA

Mardin’in yılın ilk yarısında yüzde 63,7 artışla yaklaşık 297 milyon dolarlık hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatı gerçekleştirildiğini kaydeden Akkuş, “Aynı periyotta 60 milyon doları aşan hazır giyim ve konfeksiyon ile 40 milyon doları bulan çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri diğer öne çıkan ihracatçı sektörler oldu. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile kimyevi mamuller de diğer gözde sektörler" ifadelerini kullandı. Abdülkadir Akkuş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, yılın ilk yarısında Irak’ın yüzde 82,7 payla Mardin’in en büyük ihracat pazarı olduğunu ifade ederek, Irak’ı 17, 6 milyon dolarla ABD’nin izlediğini bildirdi.

YÜZDE 181 ARTTI

ABD'nin yüzde 181,5’lik artışla geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın en hızlı büyüdüğü pazarların başında geldiğini belirten Akkuş, Kovid-19 salgınıyla beraber pazar çeşitlendirmenin öneminin daha da arttığına dikkat çekti. Akkuş, “Mardin’in en büyük ihracat pazarı olan Irak’ı, bu yıl ABD izledi. Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD, Mardinli firmalarımızı radarına almış durumda. ABD’ye yapılan ihracat hem daha katma değerli hem de toplam büyüme üzerinde etkili. Yine bu dönemde Suriye, Kazakistan, İtalya, Sudan, Gabon, Gürcistan, Belarus, Türkmenistan, Ürdün gibi ülkeler hızlı büyümeler kaydettiğimiz pazarlar olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Gültepe

Hazır giyimde 40 milyar $ hedefi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde ilki şubat ayında düzenlenen IFCO-İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın ikincisi için geri sayım sürüyor. 24-26 Ağustos’ta gerçekleştirilecek ve 100 ülkeden 5 bini nitelikli alıcı olmak üzere 15 bin ziyaretçinin beklendiği fuar, 40 milyar dolarlık hazır giyim ihracat hedefine kaldıraç etkisi yapacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ilki şubat ayında 600’e yakın yerli ve yabancı firmanın katılımı ile düzenlenen fuarda, 12 bini yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını hatırlattı.

YOĞUN TALEP VAR

Aynı zamanda İHKİB Başkanlığı’nı da yürüten Gültepe, şunları kaydetti: “IFCO ile kadın, erkek, çocuk giyimden iç giyime, gelinlik ve abiyeden deri, kürk konfeksiyona kadar tüm ürün gruplarını tek çatı altında topladık. Gerek üretici firmalarımızdan katılım gerekse yurt dışından alıcılardan ziyaret için yoğun bir taleple karşı karşıyayız. En büyük pazarımız konumundaki AB ülkelerinden, İngiltere’den, ABD’den, Rusya’dan, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden 5 bini nitelikli alıcı olmak üzere 15 bin ziyaretçi bekliyoruz. IFCO Fuarı, orta vadede 40 milyar dolarlık hazır giyim ihracat hedefimize kaldıraç etkisi yapacak.”

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